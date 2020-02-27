Голограма Вітні Г'юстон дала перший концерт у США: відео

Минуло 8 років з дня смерті легендарної співачки Вітні Г'юстон. Артистка і досі залишається кумиркою мільйонів меломанів, а її пісні не припиняють наспівувати люди в усьому світі. Саме тому представники компанії BASE Hologram створили віртуальну копію зірки, яка вже встигла дати перший концерт.

Як повідомляє CNN, незвичний концерт з голограмою Вітні Г'юстон побачили жителі американського Шеффілда. Концерт пройшов 25 лютого, відтак наразі у мережі можна знайти чимало кадрів, зроблених прихильниками легендарної вокалістки на заході.

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Відомо, що розробкою голограми займалась компанія BASE Hologram. Автори проєкту вивчили кожну деталь на записах з виступів Вітні Г'юстон, тому глядачі змогли побачити не тільки саму артистку, але й її танці. Втілити у реальність проєкт допомогли представники Estate of Whitney E. Houston, які з родичами дали згоду на такий експеримент.

Ми створюємо новий тип театралізованого концертного досвіду, покликаний зробити неможливе. Коли Вітні Г'юстон виступала, вона демонструвала неперевершений рівень харизми і емоцій – це ми і збираємося донести до глядачів. Для мене велика честь зберігати її спадщину за допомогою цього проєкту,

– зазначив глава Estate of Whitney E. Houston.

Наразі у мережі з'явився анонс світового турне, яке пройде з назвою "Вечір з Вітні". Окрім голограми артистки, на сцені виступатимуть беквокалістки і танцівниці. Шоу повністю відтворює останні виступи Вітні Г'юстон перед смертю.

Цікаво, що концерти прокоментувала сестра легендарної зірки. Пат Г'юстон зізналась, що такі виступи в дусі артистки, тому вона не проти, що пам'ять про її знамениту родичку продовжувала жити.

"Вітні пишалась своєю сім'єю і прихильниками. Вона обожнювала свою аудиторію, і тому ми впевнені, що вона схвалила б цю театральну концепцію. Ця подія на даному етапі є чимось дуже особливим, адже голограми з шаною відтворює творчість Вітні та автентичність її виступів. Це дозволить прихильникам відчути дивовижний голос та пристрасть моєї сестри і передати цю магію майбутнім поколінням", – зазначила вона.

Талановита співачка Вітні Г'юстон померла за загадкових обставин у лютому 2012 року. Тіло зірки знайшли у номері готелю в Лос-Анджелесі. За 3 роки після трагедії її єдина донька Боббі Крістіна Браун померла в лікарні на 23-му році життя. Від грудня 2014 року дівчина була в комі. У такій моторошній серії смертей підозрювали бойфренда Крістіни Браун, однак у січні 2020 року Нік Гордон також помер від передозування наркотиками.