Голос країни 10 сезон 2 випуск: хлопець з дитбудинку, вокалістка Монатіка та зірка "Папіка"

Другий випуск ювілейного, десятого сезону шоу "Голос країни" відбувся 26 січня на телеканалі "1+1" о 21:00. Чим запам'ятався випуск та які талановиті учасники потрапили в команди тренерів – читайте у нашому матеріалі.

Новий випуск проєкту "Голос країни" 10 сезон вже встиг вразити усіх глядачів, адже чимало неймовірних вокалістів прийшли на сліпі прослуховування, щоб завоювати собі місце у команді тренера-фаворита. А їх цього року аж п'ятеро – Дан Балан, Тіна Кароль, Настя Каменських і Потап, та Монатік. Минулого тижня під час 1 випуску зіркові судді вже обрали для себе перших учасників в команди, тому кількість місць зменшилась і напруга між учасниками прослуховувань почала лише зростати.

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Що цікавого відбулось у другому випуску популярного шоу і якими учасниками поповнились команди суддів – читайте на LifeStyle 24.

Сергій Асафатов

Хлопець із Вінниці є мультиінструменталістом, музична історія якого почалась із дитячого будинку. Після років, прожитих в стінах закладу, у нього досі залишилась звичка спати під стіною, оскільки його ліжко завжди було у кутку кімнати. Сергій прагне зруйнувати стереотип, що люди з дитячих будинків – це люди "другого сорту" і їм важче добитись успіху в житті. На пісню гурту "Бумбокс" "Вахтерам" розвернулись крісла Тіни Кароль, Монатіка і Потапа та Насті Каменських. Асафатов вирішив піти в команду Монатіка.

"Голос країни" 10 сезон 2 випуск: дивитись онлайн – виступ Сергія Асафатова

Карина Балашова

16-річна дівчина з Дніпра, за словами її друзів, є маленькою NK (Настею Каменських), адже є схожою зі співачкою як візуально, так і за вокальними даними. Карина переконана, що Каменських є прикладом для жінок і дівчат всієї України і що вона вже вивела українську музику на світовий рівень. Дівчина теж хоче вивчити англійську та іспанську мови, щоб прославляти країну на весь світ. На пісню I like it розвернулись крісла Дана Балана і Потапа з Настею, однак Карина все ж обрала пару Потапа і Насті.

"Голос країни" 10 сезон 2 випуск: дивитись онлайн – виступ Карини Балашової

Алекс Фесяк

52-річний українець з Торонто, Канади, повернувся в Україну, щоб віддати шану своїм батькам та предкам. Чоловік згадує, що вивчив українську завдяки пісням матері і батька. У 15 років разом з друзями у Канаді він створив гурт "Дунай", з яким вже 37-років гастролює країною. Заради "Голосу країни" він вперше приїхав у Київ і згадав, що талановита українська виконавиця Квітка Цісик так і не побувала на рідних землях. Тому він вийшов на сцену проєкту та заспівав усім відому пісню Івасюка "Червона рута", однак на його незвичне виконання, на жаль, ніхто так і не повернувся із тренерів.

"Голос країни" 10 сезон 2 випуск: дивитись онлайн – виступ Алекса Фесяка

Єрлан Баібазаров

Хлопець, що спричинив справжній ажіотаж в залі шоу "Голос країни" 10 сезон, є родом із Казахстану, Алмати. 29-річний Єрлан працює таксистом і ніколи не думав, що може співати. Але одного разу, в караоке, він заспівав і привів усіх друзів у захват. Відтоді він вирішив стати професійним виконавцем і робити все, щоб ним пишалися усі знайомі та рідні. На українській сцені шоу він вразив виконання пісні Feel It Still, адже деякі судді навіть подумали, що на сцені виступає дует, а то й група. На номер хлопця повернулись крісла Тіни Кароль і Потапа з Настею, а казахстанець все ж віддав перевагу зірковому подружжю Потапенків.

"Голос країни" 10 сезон 2 випуск: дивитись онлайн – виступ Єрлана Баібазарова

Крістіна Карабанова

"Українська Емі Вайнгауз" – саме так нарекли творці шоу "Голос країни" учасницю других сліпих прослуховувань Крістіну Карабанову. Дівчина на сцені проєкту – оповита цілковитою таємницею і про неї відомо лише те, що вона із Києва, себе вона називає Адою, а не Крістіною, а її татуювання на грудях "404" – це нагадування про те, що вона не є помилкою у житті. На виконання популярної пісні Back to black Вайнгауз повернулись крісла тренерів Дана Балана і Потап з Настею, але дівчина вирішила обрати першого виконавця.

"Голос країни" 10 сезон 2 випуск: дивитись онлайн – виступ Крістіни Карабанової

Марко Квітка

24-річний хлопець з Краматорська був бек-вокалістом такого українського виконавця та фіналіста "Голосу країни", як Constantine. Його наставник переконаний, що цей проєкт дозволить хлопцеві сповна відкрити його потенціал. Після виконання пісні World, hold on музиканта Bob Sinclar весь зал був просто зірваний оваціями, а на його вокал розвернулись всі тренерські крісла. Марко все ж вирішив піти у команду Монатіка.

"Голос країни" 10 сезон 2 випуск: дивитись онлайн – виступ Марка Квітки

Ольга Старушевич

27-річна львів'янка Ольга вже 7 років працює фітнес-тренером та любить власну справу, але з дитинства любить співати. Для проєкту "Голос країни" дівчина вирішила спеціально навчитись грати на інструменті укулеле, щоб додати родзинки виступу. На сцені других сліпих прослуховувань вона заспівала хіт гурту KAZKA "Свята", але так і не змогла завоювати серця тренерів. Дівчина розхвилювалась і розплакалась, тому на сцену її підійшов підтримати Потап.

"Голос країни" 10 сезон 2 випуск: дивитись онлайн – виступ Ольги Старушевич

Ліда Лі

Для тренера Монатіка цей виступ став справжньою несподіванкою, адже учасниця прослуховувань є його бек-вокалісткою. 25-річна дівчина розповіла, що Монатік для неї та її колег є справжнім мотиватором та наставником, адже ніколи не позиціонує їх як співаків "за стіною", а каже, що всі вони є повноцінними артистами.

Одного разу Монатік навіть запросив Ліду для спільного номеру на НСК "Олімпійський", після чого Лі зрозуміла, що готова до "сольного плавання". На виконання пісні Bang, Bang повернулись Кароль, Монатік і Потап з Настею, але Ліда все ж обрала свого наставника по роботі – Монатіка.

"Голос країни" 10 сезон 2 випуск: дивитись онлайн – виступ Ліди Лі

Єгор Шагаков

Єгор, який живе у Харкові, називає себе представником молодого покоління R&B музики та навіть має вже свою кавер-групу, і всім серцем хоче потрапити в команду Потапа і Насті, щоб допомогти отримати їм спільну перемогу. Навіть на сцені "Голосу" він виконав всім відомий хіт Потапа China з альбому "Миша", який той присвятив своїй дружині Насті Каменських. І Єгору все вдалось – на його пісню повернулись фаворити Потап і Настя.

"Голос країни" 10 сезон 2 випуск: дивитись онлайн – виступ Єгора Шагакова

Ольга Вороніна

36-річна жінка з Дніпра вже досягла чималого – стала педагогом, матір'ю та наразі є вокалісткою Дніпропетровської філармонії. Але Ольга переконана, що її чекає велика сцена і 18-річна донька її в цьому повністю підтримує. Втім, на пісню Hot Stuff так ніхто із тренерів не повернувся.

"Голос країни" 10 сезон 2 випуск: дивитись онлайн – виступ Ольги Вороніної

Сергій Клейніс

23-річний хлопець з села Антонівка, але наразі проживає у Кам'янець-Подільському на Хмельниччині, переконаний, що його час на великій сцені настав. Сергій є музикантом та викладачем гітари, а також грає у клубах та пише власні пісні. Свої кавери та оригінальні пісні викладає на інстаграм-акаунт у форматі відео, які якось почули його ж друзі і запропонували піти йому на проєкт.

Окрім цього, музикант є інстаграм-блогером, де розповідає про життя в селі. На сцені сліпих прослуховувань він виконав відомий хіт Дана Балана Allegro Ventigo і на нього, звісно ж, розвернувся харизматичний Дан Балан, у команду якого автоматично відправився Сергій.

"Голос країни" 10 сезон 2 випуск: дивитись онлайн – виступ Сергія Клейніса

Дар'я Петрожицька

28-річна Дар'я Петрожицька з Чернігова вже відома своїм шанувальникам, адже палкі глядачі серіалу "Папік" на "1+1" впізнають її з перших секунд. Саме вона стала головною героїнею Лізою, яка "полювала" на дорослих багатіїв. В одній із серій серіалу дівчина пробувала себе у схожому талант-шоу "Співай", і після цього вирішила, що теж хоче в реальному житті продемонструвати себе як співачка.

Хоч вона і двічі пробувалась на проєкт "Голосу країни", але так і не могла дійти до сліпих прослуховувань, цього разу вона все ж заспіває перед зірками. На сцені 2 випуску "Голосу країни" вона виконала пісню "Голубка" групи Vivienne Mort, де до неї повернулась Тіна Кароль.

"Голос країни" 10 сезон 2 випуск: дивитись онлайн – виступ Дар'ї Петрожицької

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Під час шоу "Голос країни" 10 сезон 2 випуск зіркові тренери набрали 9 учасників.

Потап і Настя Каменських мають таких учасників – Карину Балашова, Єрлана Баібазарова, Єгора Шагакова.

У команді Монатіка – Сергій Асафатов, Марко Квітка, Ліда Лі.

А у Тіни Кароль – Дар'я Петрожицька.

Дан Балан же запросив наступних – Крістіну Карабанову, Сергія Клейніса.

Потап (Олексій Потапенко) і Настя Каменських – відоме українське подружжя, яке разом активно розвиває свої музичні проєкти. Зокрема, під егідою Потапа виник гурт "Время и Стекло", популярний і за межами України. Окрім цього, саме репер є продюсером співачки Мішель Андраде. Потап кілька разів був тренером проектів "Голос країни" та "Голос. Діти", а от для Насті Каменських таке шоу стало новинкою у її кар'єрі.

MONATIK (Дмитро Монатик) – український співак, танцівник, композитор та автор відомих хітів. Всього за кілька років Монатік підкорив всю країну новаторською музикою та нетиповим виконанням пісень. Однак славу він виборював важкою працею: Дмитро Монатик був учасником шоу "X-фактор", "Танцюють всі!" і "Зірковий ринг", а також став суддею 3 сезону проекту "Голос. Діти" і "Танці з зірками 2018".

Тіна Кароль (Тетяна Ліберман) – знаменита українська співачка, телеведуча та акторка. За свою творчу кар'єру отримала чимало нагород та стала справжнім еталоном ніжності. Тіна Кароль отримала звання Народна артистка України та у 2006 році представляла державу на пісенному конкурсі "Євробачення", де посіла 7 місце. Тіна вже кілька сезонів поспіль була зірковим тренером проектів "Голос країни" та "Голос. Діти".

Dan Balan – молдовський співак, успішний продюсер, композитор та автор пісень. Артист розпочинав свою кар'єру з гурту "O-Zone". Після розпаду колективу Dan Balan почав виступати сам та отримав чималий успіх у всьому світі. Він став першим та єдиним молдовським артистом, якого номінували на престижну премію "Греммі" за співавторство хіта Ріанни. У 2019 році він став наставником Оксани Мухи у 9 сезоні проєкту "Голос країни" та отримав з нею перемогу.

Голос країниВокальне талант-шоу, яке виходить на телеканалі "1+1". Проєкт відрізняється від всіх інших тим, що на вибір суддів впливають тільки вокальні дані учасника. Кожен, хто бере участь в проекті, проходить "сліпі прослуховування": зіркові судді, не бачачи людини, обирають її за майстерне виконання пісні.



Шоу зародилось у Нідерландах в 2010 році та стрімко поширилось у всьому світі. Всього за рік проект втілили в Україні. У 2020 році прогримить 10 сезон "Голосу країни", який відкриє для глядачів нових артистів.