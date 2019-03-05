Головні події весни у Києві: де провести час з рідними

Попереду – цілих три місяці весняних прогулянок, прохолодних коктейлів та

Досі не знаєте, як зробити цю весну найкращою в історії? Не біда — відповіді на всі запитання маємо ми. Вірніше, ви можете дізнатися їх з цієї добірки, адже у ній ми зібрали найкращі події весни 2019.

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Концерт Tiesto

Коли: 3 березня, 21:00

Де: Stereo Plaza, проспект Валерія Лобановського, 119

Квитки: 1349-5499 гривень

Його три роки поспіль обирали найкращим діджеєм світу, а у рідних Нідерландах він нагороджений лицарською відзнакою. Сьогодні Tiesto – один з найбагатших та найвідоміших діджеїв планети. У 2004 році він навіть удостоївся честі відкривати Олімпійські ігри. 3 березня Tiesto влаштує справжній відрив у столичній Stereo Plaza. Якщо ви прихильник крутої EDM-музики, то вам точно не варто це пропускати.



Концерт Tiesto

Запальна масляна на ВДНГ

Коли: 9-10 березня

Де: ВДНГ, проспект Академіка Глушкова, 1

Вхід безкоштовний

Справжнє млинцеве божевілля влаштують 9 та 10 березня на київському ВДНГ. Фудкорт з різноманітними млинцями всіх смаків та наповнювачів, розваги для всієї родини та великий безкоштовний концерт за участі українських зірок. Все це чекає на вас абсолютно безкоштовно на святі "Запальна масляна на ВДНГ".

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Junior Fashion Week

Коли: 21-24 березня

Де: КВЦ Парковий, Паркова дорога, 16а

Квитки: 300-600 гривень

Дитяча мода – яскрава та непередбачувана. Вона давно не пасе задніх та має не менше значення у світі, ніж доросла. Junior Fashion Week – це ваша можливість поринути у модний світ професійних брендів, які активно займаються створенням дитячих трендів. Найкращі одяг та аксесуари для вашої дитини – все це ви побачите у КВЦ Парковий з 21 по 24 березня.



Junior Fashion Week

Apparat

Коли: 12 квітня, 20:00

Де: Secret Place

Квитки: 850 гривень

До Києва їде Саша Рінг — відомий берлінський діджей, він же — всесвітньо відомий Apparat. Почавши з мелодійного техно, Саша поступово розширював межі своєї музики. Зараз у його лайвах техно поєднується з ембіентом, лунають класичні музичні інструменти та звуки невідомого походження. Apparat також відомий своєю причетністю до проекту Moderat, який наразі завершив своє існування. 12 квітня пан Рінг влаштує один з найкращих рейвів в історії Києва, і ви повинні бути на ньому присутніми.



Apparat

Kyiv Music Days

Коли: 12-14 квітня, 15:00-18:00

Де: НСК "Олімпійський"

Квитки: від 540 гривень

Про що говорить музична індустрія України? Час почути! Зробити це можно на другому музичному форумі Kyiv Music Days. Цього року подія відбуватиметься з 12 по 14 квітня на НСК "Олімпійський". Серед заявлених спікерів – відомі промоутери, продюсери, піарники, менеджери артистів, організатори великих фестивалів та інші гравці музичної індустрії. Форум буде корисним для всіх, хто хоче побудувати кар'єру у шоу-бізнесі.



Kyiv Music Days

NDT 2. Nederlands Dans Theater

Коли: 13 квітня, 19:00

Де: Міжнародний центр культури і мистецтв, Алея Героїв Небесної Сотні, 1

Квитки: 450-3200 гривень

Хочете побачити виступ головної балетної трупи світу? Тоді приходьте на шоу NDT 2. Наразі – це культурний феномен Нідерландів та відома в усьому світі команда. Завдяки найкращим світовим хореографам вони розкривають свій неймовірний потенціал та показують найкращі балетні постановки. 13 квітня у Києві NDT 2 продемонструють відразу 4 балетні постановки.



NDT 2. Nederlands Dans Theater

Наталія Гаріпова з новою програмою "Вам буде за себе соромно"

Коли: 19 квітня, 19:00

Де: Atlas, вул. Січових Стрільців, 37-41

Квитки: 200-500 гривень

Одна з найкращих українських стендап-комедіанток Наталія Гаріпова презентує нову програму. "Вам буде за себе соромно" – це актуальний, сміливий та різкий гумор. Сама Наталя розповідає про шоу так: "Я активно до цього готувалась – потрапляла у дикі ситуації, брала участь у телешоу та п'яному сексі, медитувала, худла, подорожувала та просто жила".



Наталія Гаріпова з програмою "Вам буде за себе соромно"

Caribbean Jazz Dinner Show: Freedom Jazz

Коли: 25 квітня, 20:00

Де: Caribbean Club, вул. С.Петлюри, 4

Квитки: 390-1200 гривень

Київське музичне кабаре №1 знову в місті! У Парижі всі відвідують легендарний "Мулен Руж", а в Києві – шоу джазеток Freedom Jazz girls band. Їхні виступи — це завжди феєрія режисури, свято музики і грандіозної атмосфери. Ви й самі могли у цьому впевнитися, якщо бачили їх виступ у рамках Національного відбору на Євробачення-2019.



Caribbean Jazz Dinner Show: Freedom Jazz

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Концерт Тар'ї Турунен

Коли: 8 травня, 19:00

Де: Центр культури та мистецтв НАУ, проспект Космонавта Комарова, 1

Квитки: 490-1990 гривень

У травні до Києва завітає Тар'я Турунен – зірка скандинавського симфонік-металу. Окрім сольних пісень, Тар'я планує виконати головні хіти метал-колективу, завдяки якому і отримала свою славу – безсмертного гурту Nightwish. Проте головний привід для радості фанів зовсім іншийю Співачка готується презентувати в Україні новий реліз – альбом Act II.



Концерт Тар'ї Турунен

Фестиваль Old Car Land

Коли: 9-12 травня

Де: вул. Медова, 1

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Фестиваль ретро-автівок – чудова подія для всієї сім’ї. Хочете добре провести час з рідними чи друзями? Приходьте на Медову, 1. Чотири дні, легкові авто та вантажівки, мотоцикли, велосипеди і навіть військова техніка різних часів, фудкорти та різні розваги для всіх. Все це об'єднає у собі фестиваль, який проходитиме з 9 по 12 травня.



Фестиваль Old Car Land

Tattoo Collection 2019

Коли: 17 травня, 12:00

Де: ВДНГ, 19 павільйон, проспект Академіка Глушкова, 1

Квитки: 160-320 гривень

Фестиваль тату знову відбудеться в Києві. Цього разу – 17 травня, на вже знайомій локації на ВДНГ. Головні тату-майстри поборються за найкращу нагороду Golden Machine, а всі бажаючі зможуть і собі зробити татуювання. Окрім того, у програмі фестивалю концерт, фудкорт, розваги та зустрічі зі світовими тату-зірками. Приходьте на інших подивитися та себе показати.



Tattoo Collection 2019

Концерт Ніно Катамадзе

Коли: 26 травня, 19:00

Де: Жовтневий палац, Алея Героїв Небесної Слави, 1

Квитки: 350-3150 гривень

26 травня Ніно Катамадзе зіграє у Києві концерт на честь Дня незалежності Грузії. У великому святковому шоу візьмуть участь оркестр та запрошені гості. Приходьте, аби насолодитися надзвичайним вокалом та вогняною харизмою співачки-хуліганки Ніно Катамадзе.



Концерт Ніно Катамадзе

Фото: прес-служба