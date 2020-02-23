Гороскоп на сьогодні, 23 лютого 2020 року, передбачає добу, сприятливу для зустрічей. Успіхом можуть увінчатися романтичні побачення. Читайте гороскоп на 23 лютого 2020 для всіх знаків зодіаку далі в матеріалі.

У цю добу не варто приймати критику близько до серця. А самому краще бути щедрим на добрі слова. Така тактика принеси плоди дуже швидко.Читайте гороскоп на кожен день для всіх знаків зодіаку у нас на сайті.

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Гороскоп на 23 лютого для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 23 лютого 2020 для Овнів

На вас очікують приємні зустрічі, можливі нові знайомства, які матимуть цікаве продовження. Вірогідно, що на вас сьогодні на валиться чимало спокус.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 23 лютого 2020 для Тельців

Насолодіться своєю внутрішньою силою та спокоєм сповна. Вам ця підзарядка незабаром знадобиться.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 23 лютого 2020 для Близнюків

Доба подарує вам неймовірно високий енергетичний потенціал. Використайте його для обдумування важливого. Проте день буде вдалим і для відпочинку.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 23 лютого 2020 для Раків

Сьогодні добрий день, щоб потурбуватися у першу чергу про себе. Відкиньте на другий план обов’язки перед іншими та виділіть більше часу на влаштування власного життя.

Лев (23 липня – 23 серпня)

Гороскоп на 23 лютого 2020 для Левів

Добрий час для побудови нових стосунків та романтичних пригод. Ваші дипломатичні якості будуть на висоті, проте уникайте шокуючих висловлювань.

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Діва (24 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 23 лютого 2020 для Дів

Доба буде сприятливою для тренування власної сили волі та внутрішньої стійкості. Великих покупок краще уникати, так само як і поїздок.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 23 лютого 2020 для Терезів

Перегляньте своє оточення. Намагайтеся більше спілкуватися з позитивними і успішними людьми і уникайте депресивних і демотивуючих осіб, а особливо тих, хто обрубує вам крила.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 23 лютого 2020 для Скорпіонів

Не буде зайвою завбачливість, і перш ніж придбати цяцьку, подумайте чи є у вас все необхідне для комфорту. Напади ліні та апатії варто відганяти від себе.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 23 лютого 2020 для Стрільців

Уважно прислухайтеся до потреб свого організму. Надмірні фізичні навантаження не бажані, проте легкі заняття спортом підуть на користь.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 23 лютого 2020 для Козерогів

Ви будете дуже добрими та чуйними – цим можуть скористатися, але відчаюватися не варто, адже головне генерувати позитивну енергію. Вона до вас неодмінно повернеться.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 23 лютого 2020 для Водоліїв

Бажано відвідати рідних та близьких. Тим, у кого є діти, варто приділити своїй малечі сьогодні більше часу. Якщо вам випаде нагода допомогти оточуючим – робіть це від щирого серця.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 23 лютого 2020 для Риб

Будьте обачними та обережними. Ці якості допоможуть вам відгородитися від халепи. Не завадить зайвий раз перечитати дати придатності на ліках та продуктах.