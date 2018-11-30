Гороскоп на 30 листопада для всіх знаків зодіаку передбачає сприятливий день для неформального спілкування. Варто уникати галасливих торгових центрів та серйозних покупок. Читайте гороскоп на 30 листопада для всіх знаків зодіаку далі в матеріалі.

На роботі можна братися за сміливі проекти – головне все заздалегідь спланувати та зважити, щоб не втрапити в халепу. Вигідні дивіденди принесе час, вкладений у навчання. Читайте гороскоп на кожен день для всіх знаків зодіаку у нас на сайті.

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Гороскоп на 30 листопада для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)



Гороскоп на 30 листопада 2018 для Овна

Астрологи рекомендують Овнам чітко дотримуватися законів та не порушувати установлених державою правил. В іншому випадку можна зазнати неприємностей, які суттєво зіпсують ваші плани.

Телець (21 квітня – 20 травня)



Гороскоп на 30 листопада 2018 для Тельця

Сприятливий час для романтичних побачень, спілкування з коханою людиною та друзями. Не завадить стати трішки більш відкритим у почуттях та спробувати отримати відповіді на запитання, які вас давно турбують.

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Гороскоп на 30 листопада 2018 для Близнюків

Постарайтесь не відволікатися на робочі питання і за можливості відгородіться від них сьогодні повністю. Справи по роботі навряд чи вдасться налагодити, а от стосунки з рідними набудуть нових барв (якщо, звісно, ви знайдете на них час).

Рак (22 червня – 22 липня)



Гороскоп на 30 листопада 2018 для Рака

На Раків сьогодні чатує день з підвищеним рівнем конфліктності. Варто уникати з'ясування стосунків з колегами, друзями та намагатися зберегти мир в сім'ї.

Лев (23 липня – 23 серпня)



Гороскоп на 30 листопада 2018 для Лева

Левам варто бути сміливішими, проявляти більше ініціативи та голосно говорити про свої бажання й наміри. Трішки амбіційності вам не завадить, особливо тим, у кого є пара.

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Гороскоп на 30 листопада 2018 для Діви

На роботі бажано не робити помилок. Вам це буде під силу, якщо не братимете на себе занадто багато. Не бійтеся відмовитися від непосильної праці.

Можлива неочікувана радісна звістка. Везіння у цей день на вашій стороні, проте в авантюри кидатися все ж не варто.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Гороскоп на 30 листопада 2018 для Терезів

Якщо затягла буденність і ви потребуєте змін – беріться придумати цікаве дозвілля. Не варто очікувати, що життя саме почне змінюватися. Візьміть справу у свої руки, обдзвоніть друзів і у вас точно з’явиться цікавенький план на вечір, а то й на майбутній вікенд.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)



Гороскоп на 30 листопада 2018 для Скорпіона

Час сприятливий для здійснення запланованих справ, вирішення важких питань і проблем. Втілення задуманого призведе до бажаного результату. При цьому витрата сил та енергії з вашої сторони видасться мінімальною.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)



Гороскоп на 30 листопада 2018 для Стрільця

День обіцяє бути спокійним і тихим, приємним виключенням може стати неочікуваний подарунок.

Любов і сфера романтичних відносин буде перебувати під сприятливим впливом зірок. Можете впевнено опиратися на ділових та особистих партнерів.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Гороскоп на 30 листопада 2018 для Козерога

Скорпіонам астрологи радять сьогодні трохи часу присвятити розширенню кругозору. Візьміться за цікаву науково-популярну книгу чи передивіться хороший документальний фільм.

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Гороскоп на 30 листопада 2018 для Водолія

Бажано присвятити цей день відпочинку, працювати можна лише над власним духом чи тілом. Зараз вдалий час для прощання з поганими звичками, саморозвитку та самовдосконалення.

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Риби (21 лютого – 20 березня)



Гороскоп на 30 листопада 2018 для Риб

Домашню роботу краще зробити вранці, а інший час присвятити лише собі та власним справам на роботі. Уникайте сварок, тому що вони можуть спровокувати вас на викриття старих гріхів і таємниць.