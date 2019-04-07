Гороскоп на тиждень 8–14 квітня 2019 для всіх знаків Зодіаку буде дуже вдалим та насиченим. Усіх чекають приємні події, незабутні поїздки, цікаві зустрічі, успіх та визнання. Читайте гороскоп на тиждень 8–14 квітня 2019 для всіх знаків Зодіаку, щоб точно знати, чого очікувати.

Читайте детальніше гороскоп на тиждень 8–14 квітня 2019 для всіх знаків Зодіаку.

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Гороскоп на тиждень 8 – 14 квітня 2019 для всіх знаків Зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)



Гороскоп на тиждень 8 – 14 квітня 2019 для Овна

Цього тижня Овнам треба більше часу та уваги приділити близьким та коханій людини. Якщо ви перебуваєте в шлюбі – вам треба серйозно обговорити плани на майбутнє та вирішити усі конфлікти. Не зволікайте, адже це може завадити вашим стосункам в майбутньому. Всі суперечки намагайтесь вирішувати негайно, не чекаючи їхнього загострення.

У другій половині тижня ви отримаєте велику кількість грошей. Це може бути гонорар, премія чи гроші, які ви отримаєте з нагоди дня народження. Не спішіть купувати дорогі товари, є можливість, що ви можете витратити зайве і купити неякісний товар. Найкраще йти за покупками в п'ятницю, а от для походу в банк оберіть середу. При будь-яких фінансових операціях не втрачайте пильність, адже ви можете втратити частину своїх грошей.

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Проблеми на роботі спробуйте вирішити із залученням інших професіоналів. Вони можуть дати дієві поради. Також не бійтесь звертатись за допомогою до своїх колег чи керівництва.

Сприятливий день: 8 квітня

Несприятливий день: 14 квітня

Телець (21 квітня – 20 травня)



Гороскоп на тиждень 8 – 14 квітня 2019 для Тельця

Новий тиждень для Тельців – час для змін, і вам не треба їх боятися! У вас буде багато зустрічей з новими людьми, які принесуть у ваше життя щось позитивне. Відтак сміливо йдіть на контакт та не відмовляйтесь від запрошень на будь-які заходи.

На вихідних краще зосередитись на своїй зовнішності – запишіться до косметолога або змініть зачіску. Також ці дні сприятливі для покупок одягу та повного оновлення гардеробу.

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Впродовж усього тижня у вас є чудова перспектива кар'єрного росту. Натхнення для трудових звершень ви знайдете на роботі – робочі справи будуть вам приносити величезне задоволення. Не ухиляйтесь від додаткових завдань – це принесе свої плоди вже найближчим часом. Наприкінці тижня у вас можуть виникнути дрібні фінансові проблеми, але вони не принесуть суттєвої шкоди вашому бюджету.

Сприятливий день: 12 квітня

Несприятливий день: 13 квітня

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Гороскоп на тиждень 8 – 14 квітня 2019 для Близнюків

Для Близнюків тиждень розпочнеться з домашніх турбот, зустрічів з друзями та бесід за чашкою кави з колегами по роботі. Наприкінці тижня ви отримаєте від своєї половинки чудову пропозицію відправитися в круїз в теплі краї.

Не витрачайте багато фінансів та сил на те, чого ви так сильно бажаєте. Астрологи застерігають, що вам варто трішки почекати зі швидкими рішеннями. Невдовзі вас чекає приємна зустріч з цікавими людьми, які стануть вашими хорошими друзями. Увесь тиждень для вас буде легким та насиченим.

На вихідних зустріньтеся зі старими друзями, або поїдьте на цікаво екскурсію з сестрою чи братом. За бажанням, займіться творчою роботою: малюйте, вишивайте, пишіть вірші, грайте на піаніно чи спробуйте спекти смачний торт. Неділя – вдалий період для планування майбутнього тижня. Якщо ви курите і хочете якнайшвидше позбутися шкідливої звички – з понеділка саме вдалий час записатися у спортивний зал, теніс чи плавання.

Сприятливий день: 14 квітня

Несприятливий день: 8 квітня

Рак (22 червня – 22 липня)



Гороскоп на тиждень 8 – 14 квітня 2019 для Рака

Тиждень для Раків буде дуже напруженим – ви зіткнетеся з деякими проблемами на роботі, або у ваших нових починаннях. Щоб не загнати себе в кут, вам потрібно буде проявити гнучкість та вміння адаптуватись. Саме таке вміння принесе хороший результат. Якщо ви почнете боротись із перешкодами – вас може спіткати розчарування або навіть фінансові втрати.

Найбільш проблемними темами цього тижня можуть стати відносини між колегами і кар'єра. З боку вашої другої половинки можуть бути дивні вчинки, які залишать вам більше питань, ніж відповідей. Однак не впадайте в паніку та проявляйте холодний розум в таких ситуація. Аналіз та спокійна розмова зможуть врятувати вас від конфліктів та сварок.

В другій половині тижня будьте особливо уважні до будь-яких фінансових операцій. При обміні валюти вас можуть обдурити на велику суму, або ви можете втратити свій гаманець чи банківську картку.

Після роботи частіше гуляйте на свіжому повітрі, займайтеся улюбленою роботою, легким фізичним навантаженням, яке наділить вас гарним настроєм і наснагою до роботи. Також цей тиждень сприятливий для коротких поїздок.

Сприятливий день: 9 квітня

Несприятливий день: 10 квітня

Лев (23 липня – 23 серпня)



Гороскоп на тиждень 8 – 14 квітня 2019 для Лева

Увесь тиждень Леви перебуватимуть у складному становищі. Головною проблемою може стати протиріччя між вашими особистим бажанням і тим, що очікує від вас сім'я і близькі люди. Спроба обговорити свої особисті плани і бажання з членами сім'ї можуть розкрити для вас всю глибину розбіжностей. Головне в цій ситуації – контролювати свої емоції та не загострювати вже існуючі конфлікти. Є велика ймовірність, що ваш близький родич припинить спілкування з вами, про що ви будете дуже шкодувати згодом.

Друга половина тижня дуже сприятлива для навчання та відкриття чогось нового. Зверніть увагу на самостійне навчання, яке сприяє розширенню кругозору та особистісному розвитку. Якщо у вас є творче хобі – присвятіть йому якомога більше часу. Це дозволить вам заспокоїтись та ясно почути власні думки.

Також весь тиждень буде дуже сприятливим у фінансовому плані – особливо, для укладання договорів або інвестування. В кінці тижня вам можуть запропонувати хорошу роботу. Не давайте одразу відповідь, а добре подумайте над новою посадою та збільшенням коштів. Новий колектив вас потішить.

Сприятливий день: 13 квітня

Несприятливий день: 9 квітня

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Гороскоп на тиждень 8 – 14 квітня 2019 для Діви

Дівам варто добре скласти план на майбутній тиждень, адже вас очікує досить складний період. Швидше за все, вам прийдеться розійтися зі своєю другою половинкою. Погодьтеся з тим, що ви заслуговуєте на кращого обранця. Не сумуйте, адже зовсім скоро ви зустрінете чоловіка, який зможе підкорити ваше серце назавжди. Ваші стосунки будуть дуже серйозними, тому наберіться лише терпіння, щоб зустріти того єдиного.

Тиждень потішить вас стабільністю. Вам варто подумати над відпочинком, або зайнятися навчанням, мистецтвом чи спортом. В першій половині тижня довіртеся своїм почуттям та інтуїції, не бійтеся нічого планувати на довгий період. Всі ваші плани здійсняться та увінчаються успіхом. Проте вам варто виявити обережність у спілкуванні з чиновниками чи в питаннях, які стосуватимуться нерухомості.

Наприкінці тижня очікуйте на новий прилив сил. Ваші справи йтимуть швидко та цікаво. Ви також можете сміливо відправлятися в спортзал, адже астрологи пророкують представникам знаку хорошу фізичну форму. Вихідні проведіть наодинці в роздумах про цілі, яких ви хочете досягнути впродовж року.

Сприятливий день: 8 квітня

Несприятливий день: 13 квітня

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Гороскоп на тиждень 8 – 14 квітня 2019 для Терезів

У той час, коли всі думатимуть про відпочинок, ви будете боротися за професійний успіх. Зірки радять порахувати, хто вам винен гроші, а хто – якусь послугу. У фінансових питаннях вас чекає успіх, тож якщо збирались давно попросити про підвищення зарплатні – робіть це сміливіше.

Середа – ідеальний час, щоб провести генеральне прибирання вдома: помийте вікна, підлогу, акуратно поскладайте речі в поличках, викиньте або роздайте старі речі. Це допоможе вам почистити не тільки квартиру, але і очиститися внутрішньо. У вас з'являться нові ідеї і сили, які дуже допоможуть найближчим часом.

Вихідні проведіть у новій обстановці – вирушайте у подорож туди, де ви зможете повністю відключитися від зовнішнього світу та навести лад у власних думках.

Сприятливий день: 10 квітня

Несприятливий день: 11 квітня

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)



Гороскоп на тиждень 8 – 14 квітня 2019 для Скорпіона

Цього тижня ви будете дуже інтенсивно шукати нових справ та роботи. Вам варто прислухатися до свого оточення і друзів. Не бійтеся почати контактувати з незнайомими і впливовими людьми. Ви здивуєтеся їхньою добротою, чуйністю та простотою.

В середині тижня контролюйте свої фінансові витрати. Не витрачайте усі кошти, адже вас чекають важливіші витрати. Увесь тиждень приділіть яскравим емоціям, які будете охоче пригадувати впродовж довгого часу. Зберіться з друзями на пікнік, відвідайте галерею, послухайте класичну музику у філармонії чи сходіть на новий фільм в кінотеатр.

Не бійтеся демонструвати оточуючим свої вміння та знання, сміливо змінюйте зачіску чи стиль одягу, оскільки весна повністю сприяє будь-яким починанням. Наприкінці тижня ще не дуже розслабляйтеся, а за можливості шукайте нових партнерів та перспектив, які стануть в майбутньому вам у нагоді.

Сприятливий день: 12 квітня

Несприятливий день: 11 квітня

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)



Гороскоп на тиждень 8 – 14 квітня 2019 для Стрільця

Будь-які справи цього тижня Стрільцям будуть даватися дуже легко. Особливо це стосується роботи – не бійтеся братися за нові виклики чи виконання складних завдань. Повірте, результат не змусить себе довго чекати і ви зможете суттєво покращити своє фінансове положення.

На початку тижня вас чекають захоплюючі поїздки і зустрічі з цікавими людьми. Знайомства можуть виявитися дуже корисними. Наприкінці тижня не зациклюйтеся на домашніх проблемах, бо це може спровокувати зайві конфлікти.

Самотні представники Знаку мають великі шанси зустріти свою другу половинку. Це станеться зовсім для вас неочікувано, тож не намагайтеся в кожному погляді чоловіка "зловити" того єдиного. Вихідні дні проведіть у тихій компанії, наприклад із близькими друзями, колегами чи сусідами. Ви зможете не лише гарно провести час, а й вирішити нагальні питання в хорошій атмосфері.

Сприятливий день: 8 квітня

Несприятливий день: 12 квітня

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Гороскоп на тиждень 8 – 14 квітня 2019 для Козерога

Початок тижня Козерогів неабияк потішить. На вас чекає приємне знайомство з цікавими людьми. Ви вирушите в захоплюючу мандрівку і помиритесь з тим, з ким давно маєте конфлікт. У другій половині робочого тижня настрій можуть зіпсувати несподівані новини, але ненадовго.

На вихідних влаштуйте собі відпочинок в сімейній обстановці, або в колі близьких друзів. Приділіть достатньо часу своїм близьким – проведіть спільний вечір з батьками або другою половинкою.

Період з четверга по неділю – найкращий час для вирішення конфліктів та планування майбутніх спільних кроків. В тому числі, й планування дорогих покупок.

Сприятливий день: 13 квітня

Несприятливий день: 12 квітня

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Гороскоп на тиждень 8 – 14 квітня 2019 для Водолія

Початок і середина тижня стануть для вас справжньою казкою. Ви будете популярними, повні оптимізму та енергійними. Вас очікує період яскравого особистого життя. Після роботи та романтичних побачень відпочивайте на повну і займайтеся спортом.

У вівторок для вас відкриються нові можливості для бізнесу і ділового життя. Ймовірно, вам прийдеться мати справу з великою кількістю документів та рахунків. Наприкінці тижня ви будете заклопотані питаннями, які пов'язані з домашніми справами: покупка нерухомості, ремонт, облаштування нового житла.

Зустріч з друзями принесе вам творчий підйом і заряд оптимізму. Усі проблеми будуть вирішуватися з посмішкою та гумором. У суботу виділіть час на планування. Час з 9:00 до 16:00 ідеально підходить для нотування ідей, які ви згодом втілите в реальність.

Сприятливий день: 13 квітня

Несприятливий день: 14 квітня

Риби (21 лютого – 20 березня)



Гороскоп на тиждень 8 – 14 квітня 2019 для Риб

Новий тиждень для Риб – це чудовий період, щоб все встигнути. Контролюйте свій час, щоб встигнути більше зробити корисних справ. Прислухайтеся до думки оточуючих людей, вони вам допоможуть та дадуть слушну пораду.

Середа – хороший день, для того, щоб знайти нове джерело доходів та покращити своє матеріальне становище. Можете сміливо робити покупки, гроші у вас будуть, і ви точно не матимете у них потреби.

На вихідних сплануйте зі своєю другою половинкою цікавий вікенд, який вам запам'ятається надовго. Якщо вам захочеться бути вдома, то запросіть в гості друзів на фільм чи смачну випічку. Незабутні емоції та заряд позитиву вам гарантований.

Сприятливий день: 8 квітня

Несприятливий день: 9 квітня