Гороскоп на тиждень 13 –19 квітня 2020 для всіх знаків Зодіаку досить різноманітний. Одних чекають хороші стосунки з колегами, успішна робота, іншим варто зосередитися на стриманості та правильності своїх вчинків. Читайте гороскоп на тиждень 13 –19 квітня 2020 для всіх знаків Зодіаку, щоб точно знати, чого очікувати.

Читайте детальніше гороскоп на тиждень 13 – 19 квітня 2020 для всіх знаків Зодіаку.

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Гороскоп на тиждень 13 – 19 квітня 2020 для всіх знаків Зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)



Гороскоп на тиждень 13 – 19 квітня 2020 для Овна

Цього тижня Овнам рекомендується не роздувати з мухи слона. Пам'ятайте, що з часом все мине і стане на свої місця. У середу колеги будуть налаштовані до вас по-доброму і підтримають багато ваших ідей. Всі справи та питання, пов'язані з фінансами постарайтеся завершити до суботи.

Забороняється цього тижня укладати шлюби, веселитися чи влаштовувати дні народження. Постарайтеся краще уявити реалізацію задуманих цілей.

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Ваш емоційний фон нестабільний, можливі безпричинні тривоги. При роботі з електроприладами слід бути обережнішими. Ввечері вимикайте будь-які прилади з розеток. Варто відкласти планові операції на суглобах і органах зору.

Сприятливий день: 15 квітня

Несприятливий день: 16 квітня

Телець (21 квітня – 20 травня)



Гороскоп на тиждень 13 – 19 квітня 2020 для Тельця

Новий тиждень надасть вам доволі багато часу для освоєння чогось нового. Якщо ви давно мріяли нарешті вивчити іноземну мову – запишіться на онлайн-курси. Атмосфера в колективі буде дружньою та довірливою. Проте краще не поєднувати роботу й особисте життя.

Сімейні справи заберуть багато сил – доведеться зіткнутися з фінансовими питаннями, непорозуміннями з родичами. Скандалів і відкритих конфліктів не буде, але нестабільність емоційного фону стане причиною глибоких переживань Сімейні пари зможуть вирішити проблеми, пов'язані з дітьми.

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Ваш енергетичний потенціал досить високий, але напруга, властива цьому тижню, позначиться на здоров'ї. Можливе загострення хронічних захворювань печінки і шлунково-кишкового тракту. Уникайте аварійних ситуацій, будьте обережні за кермом.

Сприятливий день: 14 квітня

Несприятливий день: 17 квітня

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Гороскоп на тиждень 13 – 19 квітня 2020 для Близнюків

Цей тиждень для Близнюків – ідеальний період для наведення порядку в справах. В середині тижня можуть початися проблеми з керівництвом. Здебільшого, це стосуватиметься фінансів. Ймовірно, вам суттєво зменшать місячну зарплату.

Попри проблеми на роботі, не нехтуйте домашніми справами: на цьому тижні ви зможете вирішити багато важливих питань. Не виключений мінімальний ремонт чи зміна обстановки в квартирі.

У багатьох представників знаку сильним буде прагнення до змін зовнішнього вигляду. Вам захочеться нової стрижки чи кардинально змінити імідж. Однак астрологи не рекомендують надто коротко стригти волосся.

Сприятливий день: 19 квітня

Несприятливий день: 13 квітня

Рак (22 червня – 22 липня)



Гороскоп на тиждень 13 – 19 квітня 2020 для Рака

Цього тижня на Раків чекає гарний настрій. Навіть робочі питання вас не розчарують, а навпаки – додадуть сил та ентузіазму. Дивіться на свої справи з великим оптимізмом. Не піддавайтесь агресії чи смутку, адже ви можете нашкодити своїм дружнім стосункам.

В любовних питаннях ви будете дуже енергійні і впевнені в собі. Запропонуйте своїй коханій половинці якусь чудову альтернативу майбутнього, від якого ви обоє лише виграєте.

У другій половині тижня Ракам рекомендовано змінити свій режим дня і раціон харчування таким чином, щоб максимально вести здоровий спосіб життя. Якщо ви станете дотримуватися дієти, то зможете скинути зайву вагу в досить стислі терміни.

Сприятливий день: 13 квітня

Несприятливий день: 15 квітня

Лев (23 липня – 23 серпня)



Гороскоп на тиждень 13 – 19 квітня 2020 для Лева

Новий тиждень сприятливий для серйозних рішень. Якщо ви давно вже хотіли втілити в життя якусь ідею – час настав. Цього тижня найбільша ймовірність того, що ви зможете без зайвих емоцій пояснити та відстояти свою точку зору.

Якщо ви давно відкладали похід до лікаря, то так само варто це зробити саме зараз. Адже якщо ви будете тягнути й надалі, то потім відновити здоров'я буде дуже складно.

Наприкінці тижня не зациклюйтеся на домашніх проблемах, бо це може спровокувати зайві конфлікти. Якщо у вас є невирішені питання – спробуйте їх проговорити та дійти зі своїм партнером до спільної згоди.

Сприятливий день: 14 квітня

Несприятливий день: 19 квітня

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Гороскоп на тиждень 13 – 19 квітня 2020 для Діви

Вам потрібно якомога краще сконцентровуватись на своїх поточних справах на роботі. До того ж, підвищена відповідальність зайвою теж не буде.

Цього тижня вам потрібно бути готовим до того, щоб приймати рішення швидко та зважено. Тому не піддавайтеся паніці, це допоможе уникнути критичних помилок.

Будьте гранично обережні, якщо мова йде про фінансові операції, велика ймовірність обману. Ретельно все проаналізуйте, перед великою покупкою або вкладенням грошей.

Сприятливий день: 16 квітня

Несприятливий день: 18 квітня

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Гороскоп на тиждень 13 – 19 квітня 2020 для Терезів

Ваша схильність до стрімкого прийняття рішень призведе до того, що виникнуть несподівані перешкоди. Початок тижня вас потішить: ви помиритеся з тим, з ким давно маєте конфлікт. У другій половині робочого тижня настрій можуть зіпсувати несподівані новини, але ненадовго.

Спробуйте цього тижня не приймати поспішних рішень і не робити досить різких висновків. Категорично не рекомендується влаштовувати істерики і закочувати сцени. Крім того, до алкоголю цього тижня краще не торкатися.

Цього тижня варто звернути увагу на своє харчування. Додайте до свого раціону більше свіжих овочів та зелені. Якщо ви вирішили дотримуватись дієти – почніть з четверга, вірогідність, що не втримаєтесь цього дня – мінімальна.

Сприятливий день: 13 квітня

Несприятливий день: 14 квітня

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)



Гороскоп на тиждень 13 – 19 квітня 2020 для Скорпіона

Більше уваги цього тижня звертайте на потреби оточуючих, в тому числі партнерів по бізнесу і другої половинки. Гороскоп на наступний тиждень підказує, що тільки таким способом у вас вийде налагодити стосунки, що перебувають не в найкращому стані.

Будьте обережними з ліками. Якщо виникла необхідність в їх використанні, краще проконсультуйтесь з лікарем. Цього тижня краще утриматись від переїдання та зловживання алкоголем.

Стосунки і на роботі, і вдома будуть складатися добре. Спробуйте скласти собі чіткий план справ, які вам треба зробити. Таким чином за вихідні ви зможете зробити безліч корисних завдань.

Сприятливий день: 16 квітня

Несприятливий день: 17 квітня

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)



Гороскоп на тиждень 13 – 19 квітня 2020 для Стрільця

Вам необхідно позбутися від усього зайвого в оселі. Навівши порядок в квартирі, потім перегляньте свої стосунки з тими, хто вас оточує. Варто змінити свій режим праці і відпочинку.

Вам варто почекати з новими проєктами і починаннями до того моменту, поки особисті проблеми не будуть перешкоджати роботі.

На вихідних спробуйте приділити собі час на відпочинок. Робота з вами буде завжди, не намагайтеся все виконати ідеально згідно з правилами. З таким шаленим ритмом до справ, ви можете швидко перегоріти.

Сприятливий день: 19 квітня

Несприятливий день: 13 квітня

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Гороскоп на тиждень 13 – 19 квітня 2020 для Козерога

Якщо ви будете докладати достатньо зусиль, то можливі позитивні кар'єрні зміни. Не варто боятися зменшення зарплати. Якщо вас спіткає така криза, то пам'ятайте, що це треба всього лише перетерпіти.

На роботі з'явиться доволі велике навантаження. Якщо все правильно організувати, то вам не варто боятися хвостів.

На вихідних проявіть турботу до своїх близьких, домашніх улюбленців та рослин. Якщо ви живете в будинку, вам на користь піде робота в саду чи на городі, пересаджування вазонів чи висаджування нових квітів чи дерев.

Сприятливий день : 13 квітня

Несприятливий день: 14 квітня

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Гороскоп на тиждень 13 – 19 квітня 2020 для Водолія

Цього тижня вам доведеться взяти на себе обов'язки, з якими ви раніше не мали справи. Це може стосуватися роботи, або ж побуту чи інших сімейних справ. Усі завдання будуть вам під силу, адже увесь тиждень – дуже сприятливий для будь-яких починань.

Будьте максимально уважні до своїх слів та обіцянок цього тижня. Невиправдані сподівання щодо вас можуть підірвати вашу довіру в колективі або ж сім'ї. Тож якщо ви не можете з чимось впоратись – сміливо просіть про допомогу. Можливо, доведеться пожертвувати своїм вихідним заради роботи.

Якщо ви давно планувати дрібний ремонт або генеральне прибирання – краще зробити це в суботу, тоді ви отримаєте найкращий результат від запланованого

Сприятливий день: 17 квітня

Несприятливий день: 19 квітня

Риби (21 лютого – 20 березня)



Гороскоп на тиждень 13 – 19 квітня 2020 для Риб

Найближчими днями будьте уважними до власного оточення і фільтруйте все, що вам говорять – адже насувається справжнє цунамі пліток. Якщо будете вірити на слово усім – можете опинитися в центрі неприємної інтриги, де вас будуть використовувати. Таким чином, ви можете зіпсувати стосунки із людиною, яка вам дуже дорога.

На роботі контролюйте свої емоції. Є ризик прийняти неправильне рішення саме через надмірну емоційність. Навіть якщо відчуваєте злість або надмірну радість – спробуйте спочатку заспокоїтись, а вже потім приймати будь-яке рішення.

Не забувайте про спорт! Цей тиждень обіцяє бути особливо сприятливий для будь-якого фізичного навантаження. Це не лише покращить ваш настрій, а й самочуття.

Сприятливий день: 14 квітня

Несприятливий день: 15 квітня