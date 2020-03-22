Гороскоп на тиждень 23–29 березня 2020 для всіх знаків Зодіаку передбачає зміни у фінансовому плані, астрологи рекомендують більше часу приділяти саморозвитку і не завантажувати себе роботою. Читайте гороскоп на тиждень 23–29 березня 2020 для всіх знаків Зодіаку, щоб точно знати, чого очікувати.

Читайте детальніше гороскоп на тиждень 23 – 29 березня 2020 для всіх знаків Зодіаку.

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Гороскоп на тиждень 23 – 29 березня 2020 для всіх знаків Зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)



Гороскоп на тиждень 23 – 29 березня 2020 для Овна

На Овнів цього тижня чекає приємна звістка. Навіть попри те, що ви знаходитеся вдома і нікуди не виходите, зовсім скоро ви зможете відновити стосунки з подругою чи другом, з якими раніше втратили зв'язок.

Не варто покидати дім кожного дня і виходити на вулицю. Рекомендується скласти список продуктів і закупитися в супермаркеті на цілий тиждень. Вдома придумайте собі заняття, до яких раніше не доходили руки.

Що стосується роботи, то цього тижня вам доведеться приймати важливі рішення. Зверніть увагу, покращити ваш матеріальний стан поки що не вдасться. Тому сприйміть це як належне, а якщо вам не вистачає коштів – спробуйте трішки зекономити.

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В сімейному житті не беріть участі в конфліктах, які вас не стосуються, та слідкуйте за своїми словами. Ви можете висловитися дуже різко щодо близької вам людини і будете довго про це шкодувати.

Сприятливий день: 29 березня

Несприятливий день: 27 березня

Телець (21 квітня – 20 травня)



Гороскоп на тиждень 23 – 29 березня 2020 для Тельця

Новий тиждень для Тельців є дуже сприятливим для навчання. Якщо ж ви давно мріяли піти на курси або навіть опанувати нову професію – кращого часу й не придумаєш. Зараз в мережі є безліч онлайн-платформ, які за невелику оплату допоможуть вам стати кращою версією себе.

Будьте обережні з фінансами, адже зараз матеріальне становище досить нестабільне. Не робіть спонтанних покупок, особливо тих, які перевищують норму ваших витрат.

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Ближче до кінця тижня вас очікують серйозні зміни у ваших стосунках – ви перейдете на новий рівень. Тож будьте готові до приємних сюрпризів.

Сприятливий день: 26 березня

Несприятливий день: 28 березня

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Гороскоп на тиждень 23 – 29 березня 2020 для Близнюків

Новий тиждень Близнюків потішить фінансами. За свою працьовитість, ви отримаєте чимале грошове надходження або ж вам повернуть борг. Також тиждень сприятливий для операцій з валютою.

На роботі вам доведеться вчитися казати "ні" додатковим навантаженням. Якщо будуть надходити схожі пропозиції – вони зможуть принести додатковий дохід, але будуть вимагати багато часу на їх виконання. Краще цього тижня від додаткової роботи відмовитись взагалі, а вільний час присвятити лише собі.

На вихідних проведіть час в оточенні лише найближчих вам людей. Відмовтесь від далеких поїздок чи шумних компаній, зараз вони абсолютно не на часі. Вам необхідно повноцінно відпочити та максимально набратися сил.

Сприятливий день: 23 березня

Несприятливий день: 24 березня

Рак (22 червня – 22 липня)



Гороскоп на тиждень 23 – 29 березня 2020 для Рака

Початок тижня для Раків буде веселим і радісним. Найбільше часу ви приділятимете власним справам, а вже в другій половині тижня, ви з головою поглинете у роботу, вам вдасться зав'язати нові ділові зв'язки.

Раки рідко бувають романтичними, але цього тижня все зміниться. Не стримуйте себе і проявляйте свої почуття.

Цей тиждень несприятливий для з'ясувань стосунків з керівництвом. Навіть якщо вас зараз щось не влаштовує, залиште цю розмову на кращий час. Здоров'я буде міцним, тож ви можете не переживати щодо захворювань, але не забувайте про правила карантину.

Сприятливий день: 25 березня

Несприятливий день: 26 березня

Лев (23 липня – 23 серпня)



Гороскоп на тиждень 23 – 29 березня 2020 для Лева

Тиждень принесе Левам нові враження. Ваша робота приносить вам багато задоволення, тож вкладайте в неї максимум своїх зусиль. Керівництво не омине ваші старання стороною і вже зовсім скоро на вас очікує фінансова винагорода.

Ви зайняті тільки приємними думками і спогадами про побачення або зустрічі. Зачекайте ще трохи і зможете зустрітися з усіма з ким планували раніше. Не забувайте про телефонні дзвінки, ймовірно, почути ваш голос виявиться для когось приємною несподіванкою.

На вихідних – саме час втілити в життя свої плани, які давно зріють у вашій голові. Якщо ви давно хотіли почати правильно харчуватися і займатися спортом – карантин цьому не завада. Меню здорового харчування і вправи, які ви можете зробити вдома – в інтернеті безліч. Просто почніть робити щось з маленьких кроків. З таким режимом вже за кілька тижнів ви побачите суттєвий результат і будете собою задоволені.

Сприятливий день: 28 березня

Несприятливий день: 29 березня

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Гороскоп на тиждень 23 – 29 березня 2020 для Діви

Для тих, хто віддалено працює з дому – очікується дуже насичений робочий тиждень. У вас виникне багато цікавих і перспективних ідей. Намагайтеся всі ці ідеї фіксувати, записувати, щоб потім повернутися ще раз до їх розгляду.

Не бійтесь пропонувати ці ідеї вашому керівництву та обговорювати з колегами, ви почуєте багато корисних порад. До того ж, зарекомендуєте себе як перспективного та амбіційного працівника.

Фінансове становище на межі кризи, але глибока бідність вам не загрожує. На вихідних будьте обачними при вживанні алкоголю – реакція вашого організму на цей продукт може виявитися непередбачуваною і навіть невелика доза може привести до алкогольного отруєння.

Сприятливий день: 23 березня

Несприятливий день: 24 березня

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Гороскоп на тиждень 23 – 29 березня 2020 для Терезів

Тримайте всі свої плани при собі та не розповідайте про них людям, яким не дуже довіряєте. Адже це може принести негативні наслідки. Тиждень для вас буде наповнений позитивними подіями. Можливі нові знайомства, в тому числі віртуальні, які переростуть в серйозну дружбу або романтичні відносини.

Обставини цього тижня будуть сильнішими за вас. Не виключені несподіванки і різка зміна ваших звичних планів. Головне в таких ситуаціях опиратися лише на власні сили, чужі поради можуть лише погіршити ситуацію. Вже в четвер все ваше життя повернеться до звичного русла.

Вихідні ви проведе в оточення своєї другої половинки, що допоможе вам лише зблизитися у стосунках.

Сприятливий день: 25 березня

Несприятливий день: 27 березня

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)



Гороскоп на тиждень 23 – 29 березня 2020 для Скорпіона

На роботі Cкорпіонів очікує багато нововведень, але всі вони з часом матимуть хороший для вас результат. Вівторок – сприятливий день для планування робочих моментів. Для тих, хто дистанційно працює з дому очікують приємні новини. Тож не втрачайте ініціативності та спробуйте шукати нові точки дотику з вашим начальством.

В першій половині тижня сплануйте собі відпочинок на природі, подалі від великого скупчення людей. Погода на вихідних буде тішити, тож сміливо вирушайте на невеличку прогулянку.

Позитивною темою цього тижня може стати ваший особистісний розвиток через творчу активність. Впевненість в собі дозволить вам ставити перед собою масштабні завдання і успішно їх вирішувати. Тож спробуйте присвятити кілька днів лише собі та будь-якому виду творчості.

Сприятливий день: 26 березня

Несприятливий день: 24 березня

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)



Гороскоп на тиждень 23 – 29 березня 2020 для Стрільця

Цей тиждень для вас буде важким та виснажливим, адже на вас зваляться дуже багато справ по роботі та в особистому житті. Проте вже до п'ятниці вам вдасться все вирішити та позбутися тягаря невиконаних справ.

Головний акцент цього тижня зробіть на духовне зростання та навчанню. У середу займіться своїми фінансами та почніть заощаджувати. Зекономлені кошти вам знадобляться вже зовсім скоро.

Порада цього тижня – берегти спокій у будь-якій незрозумілій ситуації. Час на роздуми піде вам лише на користь. Якщо ви захочете змінити місце роботи, то зорі цьому успішно сприятимуть.

Сприятливий день: 26 березня

Несприятливий день: 28 березня

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Гороскоп на тиждень 23 – 29 березня 2020 для Козерога

Цей тиждень для Козерогів пройде в шаленому темпі, що своєю чергою буде вимагати від вас рішучості та прийняття швидких рішень. Якщо ви відчуваєте, що виконуєте роботу, яку вам хтось нав'язує – швидко позбавляйтесь від неї, адже в іншому разі – у вас зовсім не буде вільного часу.

Не сперечайтесь з партнером по бізнесу чи колегами по роботі, це може суттєво нашкодити вашій кар'єрі. Якщо ви будете намагатися бути героєм в тій ситуації, в якій не впевнені до кінця, то ускладните собі суттєво життя.

Також не варто забувати про власне здоров'я. Якщо почуваєте себе погано, негайно викликайте лікаря. Вихідні – чудовий час для відновлення ресурсів, відпочинку та релаксу. В розслабленому стані до вас можуть прийти цікаві ідеї, втім перш ніж приступати до дій, треба продумати все до дрібниць.

Сприятливий день : 23 березня

Несприятливий день: 24 березня

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Гороскоп на тиждень 23 – 29 березня 2020 для Водолія

Тиждень для Водоліїв буде насичений стресами та клопотами. Не беріть близько до серця колючі коментарі з боку друзів та колег. Не вступайте в конфлікти та тримайтеся осторонь пліток, навіть якщо вони вам здаються несерйозними.

На роботі вам потрібно попросити допомоги найближчих колег, адже самостійне вирішення складного питання може призвести до суттєвих фінансових втрат.

Ретельніше підходите до питань оздоровлення та процедур, які здатні зміцнити імунітет. Інакше ви ризикуєте захворіти та провести на лікарняному щонайменше тиждень. Якщо у вас є можливість, то варто піти у відпустку. Просто відпочиньте вдома і наберіться сил на майбутнє.

Сприятливий день: 27 березня

Несприятливий день: 26 березня

Риби (21 лютого – 20 березня)



Гороскоп на тиждень 23 – 29 березня 2020 для Риб

Найкраще цей тиждень присвятити коханій людині та своєму особистому житті. Адже через ваш графік роботи, ця сфера вашого життя найбільше постраждала. У першій половині тижня зробіть генеральне прибирання у квартирі та позбудьтеся зайвих речей, якими ви вже давно не користуєтесь.

Друга половина тижня – це сприятливий час для планування свого бюджету. Подбайте про заощадження, адже інакше є велика ймовірність, що в майбутньому у вас будуть великі і незаплановані витрати.

На роботі зберігайте спокій та баланс. Відмовтесь від понаднормових годин та роботи на вихідних. А в цей час попіклуйтесь про здоров'я – як фізичне, так і психологічне. У випадку з другим – найкраще вибратись на природу на вихідних, але обов'язково уникайте скупчення людей.

Сприятливий день: 28 березня

Несприятливий день: 29 березня