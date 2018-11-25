Гороскоп на тиждень 26 листопада-2 грудня 2018 для всіх знаків у більшості сприятливий. Багатьох чекає успіх у роботі, збільшення зарплатні, вдалі придбання, цікавий відпочинок, але водночас варто контролювати свої емоції та бути витриманим. Читайте гороскоп на тиждень 26 листопада-2 грудня 2018 для всіх знаків Зодіаку далі в матеріалі.

Читайте детальніше гороскоп на тиждень 26 листопада – 2 грудня 2018 для всіх знаків Зодіаку.

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Гороскоп на тиждень 26 листопада – 2 грудня 2018 для всіх знаків Зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)



Гороскоп на тиждень 26 листопада – 2 грудня 2018 для Овна

На початку тижня у вас буде можливість вирішити ситуацію, якій ви давно не можете дати раду. Ваші старання неабияк посилять небесні покровителі, відтак усі зусилля мають великі шанси окупитися. Імовірно, ви знайдете чудовий вихід з назрілої ситуації. Починаючи з середи, ви впораєтеся зі всіма складнощами, не докладаючи великих зусиль. Однак, не думайте, що так буде завжди. Старайтеся та викладайтеся на повну, для того, щоб у майбутньому вас вразив результат.

Не сваріться близькими та колегами – проявіть милість та щедрість. На вихідних займіться улюбленим хобі – вашій енергій важливо знайти застосування. Постарайтеся скласти плани на майбутнє, підсумувати весь рік, знайти свої плюси та мінуси і поставити нові цілі. Наберіться терпіння до роботи, нічого екстраординарного і неочікуваного не станеться, але недоброзичливці захочуть підсунути вам "свиню", тому будьте обачними.

В особистому житті вас чекає романтичний тиждень. Ви більше переконаєтеся у тому, що ваш партнер вас кохає та мріє дбати про вас завжди. Не будьте пасивними, проявіть ініціативу також, від цього ваші стосунки лише покращиться, і, можливо, незабаром вас очікуватиме приємний сюрприз.

Подбайте про своє здоров’я, якщо планували кинути погану звичку – це вдалий день для початку. Займіться фінансами – якщо докладете зусиль, знайдете варіанти додаткового заробітку.

Сприятливий день: 27 листопада

Несприятливий день: 29 листопада

Телець (21 квітня – 20 травня)



Гороскоп на тиждень 26 листопада – 2 грудня 2018 для Тельця

В останній тиждень осені ви заряджатимете своїм настроєм інших, акумулюватимете сили та генеруватимете неймовірні ідеї. Енергія буде бити ключем, емоції вас переповнюватимуть та заряджатимуть на нові ідеї. Можливий ріст у роботі, вас похвалять колеги по роботі та керівництво. Якщо постараєтеся, отримаєте нову посаду, яка гарно оплачуватиметься.

На вихідних вас чекає активний відпочинок – марнування часу відкладіть на пізніше. Стосунки з близькими будуть безконфліктними, з чужими людьми взагалі не встрявайте у дискусії.

Будьте обережними зі здоров'ям – не сідайте на дієте, обмежте себе у продуктах, які погано впливають на ваш організм. Забудьте про газовані напої, чипси, льодяники, джеми, молочні продукти тривалого терміну зберігання, шоколадні цукерки. Ваш організм та самопочуття згодом вам лише подякують.

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Непросто складуться стосунки з найближчими людьми, обговорення важливих питань краще відкласти, від бесід на неприємні теми – відмовтеся. Старайтесь чітко прислухатися до думки тих, хто вам важливий.

Сприятливий день: 26 листопада

Несприятливий день: 1 грудня

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Гороскоп на тиждень 26 листопада – 2 грудня 2018 для Близнюків

Близнюки будуть дуже добрими та чуйними. На початку тижня вас переповнюватиме шквал позитивних емоції, хоча до кінця тижня ви трохи погаснете. Розчаровуватися не варто, генеруйте позитивну енергію, яка до вас неодмінно повернеться.

На роботі усе йтиме як по маслу – будь-які завдання вам вдаватимуться, а сил вистачить навіть на проекти, до яких ви не хотіли братися, через їхню надмірну складність.

Постарайтеся не робити поспішних висновків, хтось із колег захоче ввести вас в оману. Кінець тижня буде непоганим, головне, нікому не показувати свої страхи. Вам потрібно бути стриманим та розсудливим, що допоможе уникнути неприємних ситуацій. Вам під силу буде уникнути конфлікти.

Вкладайте кошти у вигідні проекти, однак витрачайте їх тільки на необхідні речі. На вихідних ви зовсім неочікувано можете зустріти старих однокласників чи одногрупників, з якими весело проведете час.

Сприятливий день: 28 листопада

Несприятливий день: 30 листопада

Рак (22 червня – 22 липня)



Гороскоп на тиждень 26 листопада – 2 грудня 2018 для Рака

У Раків накопичилося безліч справ, які потребують швидкого вирішення. Беріться за свій від початку до кінця, справа за справою. Зробіть все можливе для того, щоб більше ви до нього не поверталися. Якщо до кінця року ви вирішили відправитися за кордон, піти на курси чи записатися у спортзал – не кажіть нікому, нехай це буде ваш маленький секрет.

Початок тижня буде вдалим, запас сил та енергії також, відтак прокидайтеся бадьорими та беріться до роботи. Скористайтеся усім своїм потенціалом, щоб покращити своє життя. В очах близьких та знайомих ви зможете вирости, якщо раніше, їхня оцінка про вас трохи впала.

Справжнє відчуття радості принесе самодисципліна. Впевненість Раки отримають завдяки відчуттю власної значущості, яке виринатиме з глибини. Свій вільний час проведіть у компанії близької людини, яка залюбки вислухає ваші плани на майбутнє.

Сприятливий день: 27 листопада

Несприятливий день: 2 грудня

Лев (23 липня – 23 серпня)



Гороскоп на тиждень 26 листопада – 2 грудня 2018 для Лева

На початку тижня присвятіть час наведенню ладу на робочому місці. Розберіться зі всією документацією, складіть список справ про які забули та які потрібно виконати перш за все. Зірки не рекомендують братися за нові справи.

Середина тижня для Левів буде трохи напруженою. Будьте обачливими і старайтеся уникати людей, які вас дратують. Якщо ви не зможете стриматися, є висока імовірність конфліктів.

В любовних справах покладайтеся на свою інтуїцію. Ваш партнер буде трохи фантазувати та вішати "локшину на вуха". Переконайтеся в тому, чи каже він правду. Для багатьох тиждень буде несприятлвим, можливе розірвання стосунків чи серйозна сварка.

Сприятливий день: 29 листопада

Несприятливий день: 1 грудня

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Гороскоп на тиждень 26 листопада – 2 грудня 2018 для Діви

Новий тиждень у вас буде дуже комунікативний. Використайте його для налагодження нових знайомств та встановлення дружніх зв'язків. Якщо буде можливість, відвідайте друзів, особливо тих, які живуть не надто близько біля вас та яких ви не бачили давно.

На роботі вас чекає багато переговорів та поїздок. Велика ймовірність, що вас чекають фінансові втрати. Головне, не сумувати, а знову накопичувати фінанси. Стосунки з рідними трохи погіршаться. Швидше за все, не обійдеться без сварок.

Брехня та наклепи у цей період віддадуться сторицею та дуже боляче вдарять. Рекомендовано уникати лицемірства. Бажано проявити добрі наміри і допомогти тим, хто цього потребує. Цього тижня вас бракуватиме коштів. Запобігти цьому поки що неможливо. Будьте уважними на дорогах і не переходьте дорогу на червоне світло.

Сприятливий день: 26 листопада

Несприятливий день: 29 листопада

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Гороскоп на тиждень 26 листопада – 2 грудня 2018 для Терезів

Тиждень видасться продуктивним, якщо ви уникатимете метушні і спокійно виконуватимете заплановане. Надмірно перепрацьовувати не треба. Якщо не прислухаєтеся зірок, то через емоційне вигорання погіршується сон. Ви стаєте дуже дратівливими. Зранку намагайтеся не заходити у соціальні мережі, більше часу приділяти саморозвитку.

Не зациклюйтеся на дрібницях. Через це вам здаватиметься, що у вас є безліч проблем. Заробітну плату вам видадуть вчасно, головне не витрачати її на речі, які довго лежатимуть у шафі. Відкладіть гроші на відпочинок, який принесе вам багато користі та наповнить енергією на нові звершення.

В стосунках з рідними можливе налагодження глибинних зв’язків та залагодження гострих кутів. З коханою людиною стосунки будуть легкими та невимушеними. Весь тиждень пройде спокійно, ймовірно, вас запросять до себе в гості давні знайомі чи друзі.

Сприятливий день: 1 грудня

Несприятливий день: 26 листопада

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)



Гороскоп на тиждень 26 листопада – 2 грудня 2018 для Скорпіона

Скорпіони цього тижня можуть захотіти розібратися із незавершеними справами. Головне – велике бажання, і ви зможете пододати справи, про вирішення яких не думали раніше.

Середина тижня сприятлива для зустрічей з друзями. Успіх Скорпіонів супроводжуватиме до кінця тижня. Вам також може пощастити у коханні. Завдяки роботі, яку ви любите, зустрінете свою другу половинку, з якою вас пов'язуватимуть спільні вподобання та погляди.

В кінця тижня приділіть увагу відпочинку та здоров'ю. Візьміть відпустку на кілька днів або заслужені вихідні. Поїдьте в гори, або до родичів, змініть обстановку, викиньте з голови, все, що вас турбує та перезарядіться на повну! Слідкуйте за порожниною рота, чистіть зуби двічі на день, адже прийдеться відвідати стоматолога.

Сприятливий день: 1, 2 грудня

Несприятливий день: 28 листопада

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)



Гороскоп на тиждень 26 листопада – 2 грудня 2018 для Стрільця

Небесні покровителі радять Стрільцям цього тижня уважно стежити за собою і пам’ятати, що основа успіху – це самодисципліна. Вам буде легко виокремити те, що допоможе досягти бажаних цілей.

Можете очікувати на покращення умов праці та робочої атмосфери. Самотнім Стрільцям варто звернути особливу увагу на коло спілкування, серед усіх знайомих вас може чекати ваше доля. Придивляйтеся уважно до тих, хто на вас палко дивиться і проявляє знаки уваги.

Зірки застерігають Тельців від оформлення кредитів, боргів та інших особистих операцій з чужими грошима. Вихідні дні проведіть вдома або на прогулянках. Головне будьте активними, доброзичливими та відкрити. День добрий для зустрічей та відкриттів нових горизонтів у житті.

Сприятливий день: 26 листопада

Несприятливий день: 28 листопада

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Гороскоп на тиждень 26 листопада – 2 грудня 2018 для Козерога

У Козерогів цього тижня високі шанси потрапити під вплив власних ілюзій. Віддавайте перевагу найлогічнішому рішенні. Вірогідно, на вас навалиться чимало спокус. Не піддавайтеся на роман з колегою – він має шанси закінчитися дуже швидко та підірвати вашу репутацію.

Початок стане для Козерогів періодом розумової та інтелектуальної експансивності. Представникам цього знаку буде властиво мислити позитивно, а навколишній світ подарує безліч можливостей відкрити щось нове.

Щодо відпочинку, то небесні світила пророкують більше можливостей, ніж зазвичай. Зірки радять Козерогам приділяти більше уваги своєму тілу і бути особливо обережними зі шкідливими звичками, які можуть дуже погано вплинути на здоров'я. Тим, хто страждає від рутини, астрологи рекомендують більше мріяти – і життя стане цікавішим.

Сприятливий день: 27 листопада

Несприятливий день: 28 листопада

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Гороскоп на тиждень 26 листопада – 2 грудня 2018 для Водолія

Увесь тиждень буде сприятливим для будь-яких починань. Ваш тиждень буде насиченим на різноманітні події. Перша половина тижня буде сприятливою для великих фінансових придбань. Бажано зробити великі покупки, про які ви давно мріяли, але шкодували грошей. Придбайте автомобіль, кухонні меблі, шафу, диван чи люстри.

Астрологи прогнозують підвищення зарплати за умови, якщо ви будете старатися з усіх сил. Цілком ймовірно, що ви захочете змінити посаду. Зірки сприятимуть будь-яким вашим починанням. Водоліям зірки радять ретельно вибудовувати плани та не втрачати надій на здійснення всього, що ви заплануєте.

Щодо особистого життя, то виникнуть маленькі труднощі. Подумайте, чим би ви змогли поступитися партнерові та шукайте компромісів. Здоров'я не буде вас турбувати, однак за можливості, відвідайте з друзями сауну чи аквапарк.

Сприятливий день: 30 листопада

Несприятливий день: 2 грудня

Риби (21 лютого – 20 березня)



Гороскоп на тиждень 26 листопада – 2 грудня 2018 для Риб

Цього тижня Риби можуть отримати ділову пропозицію, на яку погоджуватися одразу ж не варто. Уважно зважте всі за та проти. Стримуйте емоції з людьми, які вас оточують. Будьте терпеливішими та не намагайтеся всіх критикувати. Зосередьтеся на собі та роботі.

Будьте уважними з їжею – уникайте важких, гострих та пересолених страв. В кінці тижня зросте вірогідність загострення хронічних захворювань на нервовому ґрунті, тому старайтеся зберігати спокій та оминати напружених розмов.

На роботі можлива приємна звістка – цілком можливо, що стосуватиметься вона збільшення ваших доходів. У самотніх Риб високі шанси зустріти людину, з якою зав’яжуться романтичні стосунки.

Сприятливий день: 27 листопада

Несприятливий день: 29 листопада