Гурт "Бумбокс" скасував концерт на Луганщині: відома причина

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"Бумбокс" скасував концерт у Сєвєродонецьку
"Бумбокс" скасував концерт у Сєвєродонецьку / rap.ua

Популярний український гурт "Бумбокс" вирушив у всеукраїнське турне. Однак не всі прихильники зможуть побачити анонсовані концерти: колектив раптово скасував виступ у Сєверодонецьку, що на Луганщині.

Про це музиканти оголосили на офіційній інстаграм-сторінці. Згідно з дописом, виступ "Бумбоксу" був запланований на 16 листопада у Льодовому палаці спорту. Проте за 2 тижні до концерту колектив, який очолює Андрій Хливнюк, вирішив скасувати концерт через нерентабельність.

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"16 листопада "Бумбокс" повинні були грати туровий концерт в Льодовому палаці спорту міста Сєвєродонецьк. На превеликий жаль, ми разом з промоутерами змушені скасувати концерт. Причина – мала кількість проданих квитків", – оголосили музиканти.

Представники гурту не уточнили, скільки саме квитків придбали їхні прихильники. Водночас у публічному зверненні артисти вибачились перед людьми, які очікували на їхній приїзд до Сєвєродонецька, та наголосили, що витрачені кошти на квитки повернуть.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Друзі, 16 листопада Бумбокс повинні були грати туровий концерт в Льодовому Палаці Спорту міста Сєвєродонецьк. На превеликий жаль ми разом з промоутерами змушені скасувати концерт. Причина - мала кількість проданих квитків. Дякуємо і приносимо свої вибачення всім, хто купив квитки і чекав групу - вам повернуть гроші. Найближчий концерт Бумбокс відбудеться 2 листопада в Кременчуці, ГДК. Фото: @artur.radko #бумбокс#бумбоксмерч#таємнийкодрубікон#андрiйхливнюк#отменаконцерта#концертибумбокс#турбумбокс#северодонецк

Публикация от Бумбокс (@boomboxfamily)

Відомо, що скасований виступ "Бумбоксу" мав відбутись на підтримку нового альбому "Таємний код: Рубікон". Колектив записував платівку в Україні, Франції та США, а нові треки одразу отримали чималу популярність серед меломанів. Сам альбом розділений на 2 частини, в першу з яких увійшли знамениті дуети з Тіною Кароль ("Безодня") та The Gitas ("Тримай мене").

Раніше журналісти LifeStyle 24 анонсували, що "Бумбокс" відвідає 16 українських міст, презентуючи нові пісні, які вже встигли стати хітами. Стартувало турне 19 вересня та триватиме до 29 листопада. Успішні музиканти закриватимуть серію концертів "Таємний код: Рубікон" грандіозним виступом у Сумах.

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Теги: Новини України LifeStyle Музика Бумбокс
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