Гурт KAZKA відверто розповів, чому хоче потрапити на Євробачення-2019

Вже 9 лютого в Україні відгримить перший півфінал Нацвідбору до Євробачення-2019. Гурт KAZKA, який претендує на перемогу в шоу, відверто розповів, чому саме прагне поїхати на міжнародний конкурс до Ізраїлю.

Відомий колектив KAZKA має чималу армію прихильників, а їх популярність поширюється далеко за межі України. На піку своєї слави гурт побореться за можливість представити державу на міжнародному конкурсі.

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Чи не найбільше українців цікавить, чому саме популярний колектив прагне поїхати на Євробачення-2019. Відповідь на це питання солістка колективу Олександра Заріцька дала у прямому ефірі Люкс ФМ. Зірка зізналась, що хоче хоч трішки наблизитись до успіху Вєрки Сердючки на шоу, адже після ефектного виступу її впізнавали всі прихильники конкурсу.

Ми як, можливо, майбутні представники України (на Євробаченні-2019, – 24 канал) змогли б щось таке показати, за що нашу державу запам'ятали. Це щось таке, що є в нашому гурті, що зможе запам’ятатись надовго, як Вєрка Сердючка у свої часи... Міхалич (Андрій Данилко, – 24 канал) наголошував, що був найбільш впізнаваною людиною за всі 60 років Євробачення. Ми хотіли б хоча б наблизитись до його успіху,

– відверто зізналась Олександра Заріцька.

Музиканти вже презентували свою пісню "Apart", яка стрімко підкорила мережу. За словами солістки гурту KAZKA, трек планують заспівати ще й українською. Однак наразі колектив посилено готується до Нацвідбору до Євробачення-2019. І хоч Олександра Заріцька запевняла, що не боїться конкуренції, та під час радіоефіру заявила, що була рада, коли Tayanna відмовилась від участі в конкурсі.

Слухайте нову пісню гурту KAZKA "Apart": аудіо