Гурт The Hardkiss випустив новий кліп на пісню "Серце": відео

Український музичний гурт The Hardkiss 12 березня відзначився прем'єрою нового відеокліпу на ліричний трек "Серце". Про випуск нового ролика музиканти повідомили в Instagram ще 10 березня.

Зйомки відеокліпу відбувались на природі біля замерзлої річки в холодну пору. Втім, це не завадило солістці групи Юлії Саніній чуттєво виконати пісню "Серце". Режисером відеокліпу традиційно став учасник гурту та чоловік солістки Валерій Бебко, який вже неодноразово створював відеокліпи для гурту, а також сама Юлія Саніна.

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Наразі інших деталей щодо відеокліпу невідомо, однак на сторінці The Hardkiss вже можна насолодитись звучанням пісні "Серце".

The Hardkiss – "Серце": дивитись відео онлайн

Текст пісні "Серце":

Пригорнись до мого серця

І відчуй, що там нема образ!..

Відпускаю лише раз...

Прилітай до мого саду,

Буду завжди тобі рада!

Та зараз

Відпускаю лише раз...

Приспів:

Бо скель висоти

Я твоїх не перетну...

Злітай!

Може, ти колись згадаєш

Про одну мою весну...

Не збивай мої пороги,

Намалюй собі дорогу.

Та зараз

Відпускаю лише раз...

Як навчусь, як ти літати,

Будем зорі віншувати!..

Та зараз

Відпускаю лише раз...

Приспів.