Гурт The Hardkiss випустив новий кліп на пісню "Серце": відео

315 Читать новость на русском
The Hardkiss - Серце: слухати онланй - відео на новий кліп
Гурт The Hardkiss випустив новий кліп на пісню "Серце" / Скріншот з відео

Український музичний гурт The Hardkiss 12 березня відзначився прем'єрою нового відеокліпу на ліричний трек "Серце". Про випуск нового ролика музиканти повідомили в Instagram ще 10 березня.

Зйомки відеокліпу відбувались на природі біля замерзлої річки в холодну пору. Втім, це не завадило солістці групи Юлії Саніній чуттєво виконати пісню "Серце". Режисером відеокліпу традиційно став учасник гурту та чоловік солістки Валерій Бебко, який вже неодноразово створював відеокліпи для гурту, а також сама Юлія Саніна.

Читайте також: Гурт The Hardkiss випустив особливий альбом "Залізна ластівка": аудіо

 

Наразі інших деталей щодо відеокліпу невідомо, однак на сторінці The Hardkiss вже можна насолодитись звучанням пісні "Серце".

The Hardkiss – "Серце": дивитись відео онлайн

Текст пісні "Серце":

Пригорнись до мого серця
І відчуй, що там нема образ!..
Відпускаю лише раз...
Прилітай до мого саду,
Буду завжди тобі рада!
Та зараз
Відпускаю лише раз...

Приспів:
Бо скель висоти
Я твоїх не перетну...
Злітай!
Може, ти колись згадаєш
Про одну мою весну...

Не збивай мої пороги,
Намалюй собі дорогу.
Та зараз
Відпускаю лише раз...
Як навчусь, як ти літати,
Будем зорі віншувати!..
Та зараз
Відпускаю лише раз...

Приспів.

blog_ava
Прогноз погоди на 12 березня: штормовий вітер і дощ зі снігом не полишать Україну
сьогодні
4790
Теги: LifeStyle Музика The Hardkiss
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Куди поїхати у березні: найкращі місця для відпочинку в Україні
сьогодні 11:50 Куди поїхати у березні: найкращі місця для відпочинку в Україні
1969
Пологи Меган Маркл: кого народить, як виховуватиме та де житиме королівська сім'я
11 березня 18:00 Пологи Меган Маркл: кого народить, як виховуватиме та де житиме королівська сім'я
1536
Що подивитись у березні: 6 найкращих кінопрем'єр
11 березня 14:00 Що подивитись у березні: 6 найкращих кінопрем'єр
Уляна Корицька 1060
Початок Великого посту 2019: історія та правила дотримання
11 березня 10:52 Початок Великого посту 2019: історія та правила дотримання
14211
Шоко-торт з млинців – рецепт на Масляну-2019
9 березня 20:09 Шоко-торт з млинців – рецепт на Масляну-2019
Богданна Рибак 2687
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук