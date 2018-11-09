Гурт "Время и Стекло" презентував ритмічну пісню "Песня про лицо", яка розчарувала мережу

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Група "Время и Стекло" – текст і слухати "Песня про лицо"
Група "Время и Стекло" – текст і слухати "Песня про лицо"

Український гурт "Время и Стекло"продовжує дивувати своїх прихильників. Музиканти представили нову пісню "Песня про лицо". Однак ритмічний трек більшість користувачів мережі не вподобали.

Після тріумфального дуету солістки гурту "Время и Стекло" Наді Дорофеєвої з Монатіком, всі прихильники очікували такої ж запальної новинки від колективу. Однак результат, який представили музиканти, аж ніяк не сподобався меломанам.

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Трек "Песня про лицо" з'явився одразу з мультиплікаційним роликом, в якому червоне авто їздить вулицями міста. Відео нагадувало кадри з комп'ютерної гри. У самій же пісні Надя Дорофеєва та Позитив співали про себе.

За лічені години більше, ніж 100 тисяч користувачів мережі переглянули відео. Понад 2,8 тисячі людей не вподобали ролик, а хейтери активно прокоментували почутий трек. "Офіційно визнаю: це їхній найзбитковіший трек", "Насправді пісня не зачепила, який вже раз поспіль", "Люблю вашу групу, але ви мене розчарували", "Якщо чесно, "Время и Стекло" скотилися вниз", "Ця пісня зовсім не подобається, просто фу", "Вибачте, але пісня – цілковите л*йно", – написали прихильники гурту.

Слухайте нову пісню гурту "Время и Стекло" – "Песня про лицо":

 

Гурт "Время и Стекло" – "Песня про лицо": текст нової пісні

Эус. Деус. Double. Trouble.
Мчится. Красный. В нем два хулигана.
Одна длинноногая
Икона стиля,
А другой –
Икона музыки. 
В машине шпилит
Время и Стекло
Время, Время и Стекло. 
А в машине шпилит
Группа "Время и Стекло".
Главное, чтобы своё лицо ты нашёл,
Когда бросят этот трек
В ноги на танцпол.

А вот эта музыка
Нас с тобой загрузит так, что
Каждый сам себе своё что-то представляет.
Танцуй с таким лицом, как будто ты что-то знаешь.

Татататататанцуй!
С татататаким лицом, 
Какакак будто бы ты
Чточто-то знаешь.

Ой, всё!
Мамамамастер наколи мне масти,
Чтобы все от зависти открыли свои пасти.
Коли тату, кольщик, 
Колоколокольчик,
Все мои заценят этот звонкий прикольчик.
Я закрою партаки
Новым модным шмотом.
Руки в брюки, а на ноги
Джорданы в полёте Virtual Reality.
А у меня с*ка не маленький.

А вот эта музыка 
Нас с тобой загрузит так, что
Каждый сам себе своё что-то представляет.
Танцуй с таким лицом, как будто ты что-то знаешь.

Татататататанцуй!
С татататаким лицом
Какакак будто бы ты
Чточто-то знаешь.
Ой, всё! Татататататанцуй!
С татататаким лицом
Какакак будто бы ты
Чточто-то знаешь. Ой, всё!

Теги: LifeStyle Новини України Музика Надя Дорофеєва
Джерело: 24 Канал
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