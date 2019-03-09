Холостяк 9 сезон 1 випуск: як дівчата дивували Нікіту Добриніна та хто отримав перші троянди

В Україні стартувало довгоочікуване романтичне шоу "Холостяк-9". Перший випуск популярного проекту з'явився символічно на 8 березня. Чимало українських красунь прийшли на шоу, де намагались зацікавити головного героя шоу – ведучого Нікіту Добриніна. Хто ж зумів пройти у наступний випуск "Холостяка" – читайте у матеріалі LifeStyle 24.

Проект "Холостяк", за традицією, розпочався романтичною вечіркою, на яку були запрошені чимало ефектних красунь. Кожна із дівчат прийшла на шоу, щоб зустріти своє кохання та полонити серце головного героя – телеведучого Нікіту Добриніну.

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Холостяк розповідав, що знає, яку дівчину мріє знайти на проекті. Тому Нікіта Добринін з-поміж багатьох красунь визначив саме тих, які зуміли його зацікавити.

Я прийшов на проект, щоб знайти собі дружину. Якщо я зрозумію, що це моя жінка, зроблю для неї багато чого. Намагатимусь влаштовувати приємні сюрпризи, викликати нові емоції. Я вибиратиму її серцем, – розповів Нікіта Добринін.

Дорогі подарунки, заздрощі, істерики, вимоги про індивідуальні побачення та навіть бійки – ось чим зможе здивувати 9 сезон шоу. Хто ж отримав перші троянди від Холостяка – читайте в матеріалі LifeStyle 24.

Першою на зустріч з Нікітою Добриніним вийшла Олександра. Дівчина активно займається спортом та є керівником фітнес-центру. Вона подарувала Холостяку таємничу коробку у формі серця та запропонувала відкрити її згодом, у другому етапі проекту.



Холостяк 9 сезон 1 випуск: Олександра / Facebook / @TheBachelorUa

Наступною підкорювати серце телеведучого вийшла киянка Дарія. Успішний стиліст від хвилювання підійшла до Нікіти Добриніна дуже швидко, викликавши у нього посмішку.

А от Дана – піар-менеджер в канадській ІТ-фірмі. Ефектна брюнетка тривалий час жила за кордоном, тому потрапила до невеликого конфузу. Вона не визначилась, як хоче звертатись до Холостяка – на ви чи ти. Це викликало у Нікіти усмішку.

Оригінально познайомилась із Холостяком студентка Софія, яка спершу вмовляла дівчат передати йому записку. Допомогла їй у цьому Дана. У записці дівчина попросила обернутись спиною, щоб Нікіта не побачив її одразу ж. Софія ледь долала свій страх та пішла на вечірку, не показавши телеведучому свого обличчя. Згодом він все ж впізнав її.

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Модель Кароліна відмовилась від лімузинів та приїхала до Холостяка на мотоциклі. Така зухвала поява вразила Нікіту Добриніна, який, попри чоловіче захоплення, побачив у дівчині ніжність та жіночність.

Підкорити серце головного героя шоу прийшла студентка Яна. Дівчина подарувала Нікіті Добриніну гіроборд та одразу ж попросила навчити її кататись на ньому. Романтична сцена запам'яталась Холостяку.

Дизайнерка Юлія обрала сексуальну сукню, в якій засвітила стрункі ноги. Холостяку вона подарувала чорні шорти зі стразами, які чоловіку не зовсім сподобались. Однак він галантно подякував за сюрприз.



Холостяк 9 сезон 1 випуск: Юлія / Facebook / @TheBachelorUa

Не приховувала свого захвату та хвилювання Оля. Дівчина тричі голосувала, щоб саме Нікіта Добринін став Холостяком, тому із тремом поспілкувалась з телеведучим.



Холостяк 9 сезон 1 випуск: Оля / Facebook / @TheBachelorUa

Запальній білявці Юлі захотілось подарувати Нікіті одну зі своїх картин. Однак еротичний малюнок пари вона розмістила на своїй сукні.

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Поза чергою вийшла з авто танцівниця Катерина, яка закрутила голову Нікіті Добриніну та змусила заздрити інших дівчат. Саме їй Холостяк дав піджак.

Наступні дівчата теж зуміли вразити телеведучого неординарними подарунками. Менеджер Лілія, продавець Анастасія, помічник дизайнера Лілія та помічник депутата Діна приєднались до інших дівчат, де розгорівся справжній конфлікт через ефектні вбрання.

Несподівано на зустріч з Холостяком прийшов чоловік, який привіз на шоу свою доньку Лізу. Поки студентка сиділа в авто, незнайомець засипав Нікіту Добриніна питаннями. Аж після цього телеведучий познайомився з ефектною Єлизаветою.

Блогерка та модель Ліза, відома за участю в шоу "Топ-модель по-українськи", змушена була чекати на Холостяка, поки він виконував завдання телеведучого Григорія Решетника. При зустрічі норовлива манекенниця одразу ж засипала його докорами. Спілкування вона продовжила оригінальним репом, який забула від хвилювання.

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Поки Холостяк спілкувався з дівчиною, поряд з ними була велика коробка з синім бантом. Нікіта Добринін захотів розпакувати його через цікавість. Як виявилось, у коробці сиділа кріпто-леді Наталія, яка зуміла приголомшити телеведучого.

Валерія та Аня теж намагались підкорити Холостяка оригінальністю свого одягу і подарунками. А от тамада Марго одразу ж вручила Нікіті Добриніну весільну підв'язку, напророчивши їм майбутнє, та взялась розважати всіх дівчат на вечірці. Однак конкурси були геть не до вподоби учасницям шоу.

Тим часом до Холостяка підлетів безпілотник із запискою. Після цього до нього підійшла стюардеса Вікторія, яка наполегливо запросила телеведучого на побачення, однак він пообіцяв подумати над цим та не дав остаточної відповіді.

Перекладач Ніна захотіла на першій зустрічі подарувати Нікіті браслет. Таку ж прикрасу вона вділа собі, як знак кохання. Однак приміряти його Холостяк делікатно відмовився.

Норовлива Аліна, яка працює пластичним хірургом, запропонувала телеведучому послухати його серце. Проте сама ж припинила цю романтичну мить, розчарувавши Нікіту Добриніна.

А от власниця модельного агентства Марина вирішила віддати Холостяку свій мобільний телефон, як символ того, що вона з головою хоче поринути в проект.



Холостяк 9 сезон 1 випуск: Марина / Facebook / @TheBachelorUa

Італійка Елізабет, яка готувала для телеведучого частування з соусом, потрапила в неприємну ситуацію. Перед місцем вечірки авто з дівчатами різко загальмувало, а страва дівчини опинилась на її сукні та підлозі. Тому до Нікіти красуня вийшла з порожнім підносом, але хорошим настроєм, що сподобалось головному герою.

Під час спілкування з дівчатами ведучий шоу "Холостяк" приніс до кімнати валізу. Коли ж Нікіта Добринін відкрив її, побачив там дівчину. Анастасія пояснила, що вона продавець-консультант та продає сумки, тому хотіла таким чином оригінально показати свою роботу.

Телеведучий несподівано попросив Анастасію пройтись із ним та провів її до лімузина. Вона не приховувала свого розпачу. Наступною до автомобіля він провів звабливу Юлю та повідомив, що двох красунь запрошує на морський відпочинок.

Вечірка продовжилась церемонією вручення троянд. Першу квітку отримала Елізабет. Далі на всіх дівчат чекало непросте випробування – спілкування з друзями Холостяка співачкою Славою Камінською та режисером Сергієм Чоботаренком. Під час бесіди учасниці проекту відверто розповіли про свої попередні стосунки, болісні розриви та переживання. Окрім цього, Холостяка цікавило, як красуні уявляють ідеального чоловіка. Деякі відповіді його розчарували.

Після цього Холостяк був готовий зробити свій непростий вибір, довіряючи інтуїції та порадам друзів. На першій церемонії вручення троянд бажану квітку від Нікіти Добриніна отримали: художниця Юля, помічник депутата Діна, боязка студентка Софія, менеджер Лілія, студентка Єлизавета, економіст Аня, помічник дизайнера Лілія, епатажна модель Кароліна, перукар Дарія, власниця модельного агентства Марина, кріпто-леді Наталія, журналіст Ольга, менеджер Валерія та стюардеса Вікторія.

Холостяк – це реаліті-шоу побачень, що з'явилося в березні 2011 року на українському телеканалі "СТБ". Шоу є українською адаптацією американського проекту "The Bachelor".



Головним героєм 9 сезону став ведучий телеканалу М1 і радіостанції "Русское радио Україна", головний редактор чоловічого журналу XXL (Україна) Нікіта Добринін.



У кожному випуску головний герой зустрічатиметься з одною або відразу декількома дівчатами у різних місцях. Під час зустрічей дівчата повинні сподобатися Холостяку, щоб зацікавити його і позбутися конкуренток.