Сьогодні, 6 липня, молодший син співачки Олег святкує 5-річчя. Ірина Федишин зворушливо привітала іменинника зі святом та показала, яке торжество сім'я приготувала для хлопчика.

Цього літа Ірина Федишин вже встигла влаштувати тривалий родинний відпочинок у горах та на морі в Одесі, дати кілька концертів та відновити зйомки після карантину. Попри щільний графік вона приділяє сім'ї багато часу, а з нагоди дня народження сина Олега влаштувала справжнє свято. Світлинами з торжества вона поділилася в інстаграмі.

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Як Ірина Федишин привітала сина?

Молодшого сина зірка привітала публічно, опублікувавши нові життєрадісні фото хлопчика на пляжі.

"Моя солодка цукерочка. Сьогодні в нашого Олежика ювілейчик. Святкуємо 5 рочків! Олежику, ти наша радість, наш позитивчик, наша любов! Рости здоровим і щасливим", – написала Ірина Федишин.

Сім'я у повному складі – зіркова матуся, тато Віталій Човник, старший син Юрій та іменинник Олег – відправилася на святковий обід до одного з закладів поблизу Львова. Згодом вони вирушили за подарунком для нащадка. Зважаючи на те, що родина Ірини Федишин полюбляє активний відпочинок, хлопчику подарували новий велосипед, на якому він вже встиг прокататися.

Образ Ірини Федишин

У святковий день зірка обрала свіжий та трендовий look. На ній топ м'ятного кольору з масивними застібками, який ефектно виглядав на засмаглому тілі, білі обтислі вкорочені штани та кросівки. Образ ідеально підкреслював тендітність Ірини Федишин та її струнку фігуру.

Співачка доповнила аутфіт стильними аксесуарами м'ятного кольору – сережками та браслетом, які гармонійно виглядали з топом. До торжества зірка готувалася ніби до виходу на сцену. На її обличчі розкішний макіяж з акцентом на очі та нюдовою помадою, а волосся вона вклала у голлівудські локони. На фото вона усміхається зі щасливим сином, який не приховує свого захвату від святкування в обіймах матусі.