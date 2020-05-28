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Ірина Шейк позувала в рекламній кампанії нижньої білизни: еротичні фото

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Ірина Шейк
Ірина Шейк / Instagram / @irinashayk

Відома російська супермодель Ірина Шейк позувала у рекламній кампанії італійського бренду нижньої білизни. Знаменитість постала перед камерою у прозорому бюстгальтері та трусиках.

Ірина Шейк стала обличчям нової рекламної кампанії сексуальної білизни. Вона звабливо позувала та похизувалася своїми пікантними формами. Результатом еротичної фотосесії поділилася на особистій сторінці в інстаграмі

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Модель неодноразово демонструвала струнку та спортивну фігуру на світових подіумах чи у різноманітних зйомках. За її життям стежать тринадцять з половиною мільйонів користувачів соціальної мережі інстаграм. Для багатьох Ірина є справжньою іконою стилю та прикладом жінки, яка будь-де та будь-коли виглядає неперевершено. 

Шейк є обличчям італійського бренду Intimissimi і часто позує у його рекламних кампаніях. Під час нещодавніх знімань вона показала чергову білизняну новинку. 

На кадрах бачимо знаменитість у чорній розстебнутій сорочці та прозорому бюстгальтері і трусиках чорного кольору. Таке вбрання гарно підкреслило форми зірки. Образ доповнив сяючий природний макіяж та сексуальна зачіска.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений irinashayk (@irinashayk)

 

Автор: Надія Біленко
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Стиль і мода Еротика Ірина Шейк
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