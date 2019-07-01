Ірина Шейк прийшла на ЛГБТ-парад у міні-шортах і в компанії дизайнера улюбленого бренду

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Ірина Шейк і Ріккардо Тиші
Ірина Шейк і Ріккардо Тиші / Instagram / @irinashayk

Знаменита модель Ірина Шейк і дизайнер бренду Burberry Ріккардо Тиші разом прийшли на ЛГБТ-парад, що відбувся днями у Нью-Йорку. 33-річна зірка подіумів обрала доволі сексуальне вбрання для денного заходу, а також міцно обіймала свого супутника.

Знімки з заходу, який відбувся просто неба у центрі Нью-Йорка, Ірина Шейк оприлюднила на своїй сторінці в Instagram. На фото худорлява Ірина Шейк позувала в обіймах дизайнера свого улюбленого бренду, а також у компанії кремезних чоловіків з оголеними торсами.

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ЛГБТ-парад, офіційна назва якого World Pride, відвідало чимало зірок шоу-бізнесу, фешн-індустрії та інших галузей. Так, Ірина Шейк, яка проживає у Нью-Йорку, вирішила скласти компанію Ріккардо Тиші та його друзям.

Фото: Ірина Шейк в компанії парубків на ЛГБТ-параді / Instagram / @irinashayk

На опублікованих знімках російська модель постала у білій футболці з традиційним веселковим прапором, яку підв'язала вище талії, а також у міні-шортах. Завдяки цьому прихильники помітили, що й без того худорлява Ірина Шейк стала ще стрункішою. Проте зіставляти це з її розставанням з Бредлі Купером не варто, адже на відео, яке опублікував друг моделі, видно, що на ЛГБТ-параді вона перебувала у хорошому настрої.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Michael Angel (@michaelangelnyc)

Також варто додати, що до того, як мережу підірвала новина про розкол Ірини Шейк та голлівудського актора, вона також публікувала доволі пікантні фото з дизайнером бренду Burberry. До прикладу, у домашньому одязі в ліжку чи з масштабних світських заходів. 

Ірина Шейк і Ріккардо Тиші
Ірина Шейк і Ріккардо Тиші / Instagram / @irinashayk

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Мода Ірина Шейк
Джерело: LifeStyle 24
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