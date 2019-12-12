Іванка Трамп одягнула приталену сукню з глибоким декольте: пікантні фото

Донька американського президента та його радниця Іванка Трамп зуміла приголомшити громадськість досить пікантним образом. На урочистому прийомі вона з'явилась у сукні з глибоким декольте.

Поки весь світ готується до різдвяних свят, у Білому домі вже розпочали відзначення релігійних дат. 11 грудня перша леді влаштувала урочистий прийом з нагоди Хануки. У рамках події Дональд Трамп підписав указ про боротьбу з антисемітизмом. Проте не документ запам'ятається учасникам святкування, а ефектний образ Іванки Трамп, яка прикувала увагу всіх очевидців.

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У резиденції вона з'явилась у розкішній приталеній сукні смарагдового кольору. Вбрання політика чудово підкреслило її струнку фігуру, а декольте у формі трапеції додавало пікантності вигляду Іванки Трамп. До образу вона підібрала туфлі на підборах та лаконічні прикраси, які й завершили look доньки президента.



Відзначення Хануки у США / Instagram / @whitehouse



Іванка Трамп у пікантній сукні / Getty Images

Цікаво, що на відзначення Хануки Іванка Трамп прийшла у супровоі своєї сім'ї – чоловіка Джареда Кушнера, 8-річної доньки Арабелли, 6-річного сина Джозефа та 3-річного Теодора.



Іванка Трамп з чоловіком та дітьми / Getty Images

А от перша леді США надала перевагу більш стриманому вбранню. Меланія Трамп зустрічала гостей Білого дому у чорній сукні з рукавами, як у кейпі. Талію знана модниця підкреслила тонким ремнем і виглядала бездоганно.



Стильні образи Меланії та Іванки Трамп / Instagram / @flotus



Меланія Трамп обирає чорне вбрання / Instagram / @flotus



Білий дім зустрів свято Хануки / Instagram / @flotus