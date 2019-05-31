Іванка Трамп відвідала картинну галерею у стильній блузі в горох

37-річна донька президента США і за сумісництвом його радник відвідала картинну виставку, яка відбулася у Національній галереї мистецтв. Для офіційного виходу Іванка Трамп одягнула стильну блузу у трендовий принт весни і літа.

Іванка Трамп володіє відмінним смаком, що вміло демонструє під час кожного виходу на публіку. Напередодні у знаменитому музеї вона вкотре підкреслила своє почуття стилю, з'явившись перед камерами папараці у чорних джинсах і акцентній блузі.

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Знімками з офіційного виходу донька президента США поділилася на своїй сторінці в Instagram. Білявій місіс Трамп вдалося привернути увагу стильною білою блузою в масивний чорний горох. Обтислий фасон вбрання підкреслив худорлявість 37-річної Іванки.

Неможливо було не звернути увагу на глибоке декольте та вільні рукави блузи. Аби розбавити чорно-білий образ, донька Дональда Трампа нафарбувала губи червоною помадою. Що цікаво, американка прийшла до музею у взуття "на низькому ходу".



Іванка Трамп / Instagram / @alwaysivanka



Іванка Трамп / Instagram / @alwaysivanka