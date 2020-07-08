Популярна українська телеведуча, акторка театру та кіно Лілія Ребрик після тривалої самоізоляції повернулася до роботи і багато часу проводить на знімальних майданчик. Вона весь карантин чекала моменту, коли зможе побачитися із батьками та сестрою, тому не втрачає жодної миті, яку може провести разом із ними.

Найрідніші знаменитості приїхали до неї в гості з Чернівців. Уся велика родина зібрала у заміському будинку, де насолоджується літніми сонячними днями. Сьогодні Лілія вкотре опублікувала серію сімейних фото на особистій сторінці в інстаграмі.

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Лілія Ребрик з батьками та сестрою

Зірка не бачила рідних протягом усього карантину, оскільки вони мешкають за сотні кілометрів від неї. Заміський будинок знаменитості є чудовим місцем для того, щоб безпечно провести час разом.

У дописі Лілія зазначила, що сьогодні цілий день має бути на зйомках. Саме тому уся сім'я прокинулася швидко, щоб разом випити каву зі смаколиками. Ребрик наголосила, що обожнює такі ранки.

У мене сьогодні цілий день зйомки. Тому навмисно прокинулися раніше, щоб випити всією родиною каву зі смаколиками. Обожнюю такі ранки. У вас є традиції "затишного ранку"? Всім гарного дня!

– написала у дописі акторка.

Образ Лілії Ребрик

Телеведуча постала перед камерою у майці з принтом та акцентом на невеличке декольте і довгій джинсовій спідниці з високим розрізом на нозі. Волосся вона вклала рівно. Оскільки зірка відправлялася на зйомки, де на їй щоразу роблять професійний макіяж, то вирішила зранку не наносити косметику на обличчя. Доповнила свій образ світлим годинником.



Лілія Ребрик з батьками та сестрою / Instagram / @liliia.rebrik



Сім'я телеведучої Лілії Ребрик / Instagram / @liliia.rebrik