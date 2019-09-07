Катерина Кухар розповіла, як ставиться до епатажних виступів MARUV на "Танцях з зірками"

Участь російської гастролерки MARUV у розважальному шоу "Танці з зірками 2019" викликала неоднозначну реакцію у глядачів. Ще більше неприязні співачка отримує через свій епатажний образ та відверті постановки. Днями суддя проєкту та прима-балерина Катерина Кухар відверто зізналась, як ставиться до танців артистки.

В інтерв'ю "Фактам" вона розповіла, що отримала від MARUV два пікантні подарунка. На дебютному ефірі артистка вручила всім зірковим суддям мереживну білизну, а в другому – принесла Катерині Кухар книгу з еротичним контентом. Прима-балерина збентежилась від згадки про подарунок.

Читайте також: Катерина Кухар у прямому ефірі згадала Ірину Білик: гостра реакція співачки

"Можна я не буду казати назву цієї книги? Скажімо так, це видання з фривольностями", – зізналась Катерина Кухар.

Та якщо витівки MARUV викликають у зіркового судді усмішку, то її дебютний виступ не був доречним для шоу "Танці з зірками". на сцену артистка вийшла у латексі, білих трусах та на великих підборах. Такий вигляд і сам танець були, на думку Катерини Кухар, занадто відвертими.

Не скажу, що я занадто консервативна. Але тим не менше на ефірі була присутня моя дитина, знаю, багато дітей люблять цей проект, і не впевнена, що хотіла б, щоб вони бачили такий номер. Зрештою, я відповідаю за красу і естетику на цьому шоу. У хореографії MARUV не вистачало інтелігентності. Я здогадувалася, що може бути провокація, але вона могла бути красивою,

– заявила Катерина Кухар.

У другому випуску глядачі могли побачити віденський вальс у виконані MARUV та її партнера Джея. Нетипову постановку похвалила Катерина Кухар та пояснила, що епатажна співачка доклала багато зусить, щоб показати номер на паркеті.

"Я похвалила її. Вона зробила крок вперед. MARUV виконала хореографічні па на підборах, знаю, як це складно. Я просто простимулювала її, адже вона зробила те, що їй не властиво. MARUV однозначно яскравий персонаж. І треба визнати, що у неї дуже хороша координація, а це одна з найважливіших речей в танці. Координація дається нам від народження і змінити її дуже складно", – додала Катерина Кухар.

Дивіться перший виступ MARUV та її партнера Джея на "Танцях з зірками 2019": відео