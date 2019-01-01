Катя Осадча і Юрій Горбунов відправилися у романтичну подорож на Маврикій: яскраві фото

Знамените українське подружжя відправилося у відпустку після закінчення насиченого 2018 року. Для романтичного відпочинку вдвох Катерина Осадча та її чоловік Юрій Горбунов обрали сонячний Маврикій.

Зіркове подружжя полюбляє втікати на декілька днів двох, щоб насолодитися часом один з одним і побачити нові країни. Так, нещодавно незмінна ведуча програми "Світське життя" Катя Осадча та український шоумен Юрій Горбунов відпочивали в столиці Італії, а вже після завершення 2018 року вирішили провести відпустку на узбережжі Індійського океану.

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Нові знімки зірки українського шоу-бізнесу активно публікують на своїх сторінках в Instagram. Перед початком подорожі Катя Осадча поділилась знімком з літака і написала, що при перельотах завжди вивчає табло і запам'ятовує країни, в які хоче полетіти. Також телеведуча зазначила, що загадає Дідові Морозові в новому році подарувати їй поїздки в Гонконг, Токіо та Сінгапур.

Тим часом її чоловік Юрій Горбунов опублікував знімок з автомобіля. На його грудях було велике намисто з жовтих місцевих квітів. Шоумен кумедно прокоментував фотографію: "Тепер коралі, кажуть, це модно!".

Чоловік так не забуває про активний спосіб життя. Юрій поділився з шанувальниками знімком, на якому він займається йогою.

Його дружина Катя Осадча насолоджується неймовірними краєвидами та чистою водою атлантичного океану. На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала фото на березі, зроблене під час заходу сонця. "Коли щодня нова картина на небі", – прокоментувала знімок Катерина.

Для виходу на пляж телеведуча обрала довгу білу сукню з відкритими плечима та дрібною вишивкою зеленого кольору на грудях. Також Катя Осадча опублікувала селфі, на якому вона постала в сонцезахисних окулярах та солом'яному капелюсі.