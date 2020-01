KAZKA пояснила головну ідею скандального кліпу на пісню "Палала"

У грудні минулого року відбувалася презентація довгоочікуваного другого студійного альбому гурту NIRVANA, а одна з композицій отримала інтимну екранізацію від знаменитого кліпмейкера Алана Бадоєва. На думку Олександри Зарицької у кліпі багато символізму, а не еротики.

Український попгурт KAZKA 27 грудня презентував свій другий студійний альбом NIRVANA, до якого ввійшли десять композицій про романтичні стосунки та гіркоту розставань. Одну з пісень "Палала" музиканти вирішили екранізувати у досить відвертій формі.

Автором нової відеороботи став знаменитий український режисер Алан Бадоєв. На спокусливих кадрах Олександра Зарицька постала в білизняних образах, а разом з нею – декілька чоловіків і жінок. Вся стилістика кліпу виконана у червоних кольорах, а головним символом стали червоні нитки, якими "зшивали" героїв кліпу.



Кадри з кліпу "Палала" / Instagram / @kazka.band

У мережі знайшлося чимало хейтерів, які звинуватили гурт у надмірній відвертості та пропагуванні розпусти. У програмі "Ранок з Україною" солістка вирішила обгрунтувати підтекст кліпу та зауважила, що він сповнений почуттями та романтикою. Скандальній сцені з одіозною червоною ниткою, яку чоловік дістає з рота виконавиці, Олександра знайшла власне пояснення.

Насправді все було набагато елегантніше. Це алітерація, символізм. Це з мене, з моєї душі, з мого серця дістають червону нитку, яка є символом любові,

– запевнила вокалістка ведучих програми.



Кадри з кліпу "Палала" / Instagram / @kazka.band

Крім того Олександра зізналася, що для команди було справжнє задоволення працювати з Аланом Бадоєвим. Довіра до ідей кліпмейкера виникла ще до початку спільної роботи, а його ідеї схвалили музиканти і продюсери.

У Алана було дуже багато ідей. Але саме ця викликала такий великий ажіотаж. У відео, насправді, все дуже романтично і я б навіть сказала високодуховно,

– переконана зірка.



Кадри з кліпу "Палала" / Instagram / @kazka.band

Додамо, що окрім української версії пісні "Палала", прем'єра якої відбулась ще 29 листопада, музиканти записали англомовну версію треку під назвою Nobody Like You.

KAZKA – Палала: дивіться відео онлайн