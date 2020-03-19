"Казка старого мельника": у мережі з'явився трейлер захопливого українського фільму

Прем'єра кінострічки "Казка старого мельника" таки відбудеться у 2020 році. Наразі автори проєкту опублікували довгоочікуваний трейлер, який привернув увагу кіноманів.

Відомо, що режисером кіноновинки виступив Олександр Ітигілов. Зйомки "Казки старого мельника" проходили ще у 2014-2015 роках, однак створення фільму було призупинено, а прем'єру кілька разів відкладали. Однак завдяки держпідтримці кінострічка таки вийде на великий екран. Наразі перші покази заплановані на 16 квітня, а у мережі з'явився довгоочікуваний трейлер.

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Дивіться трейлер до фільму "Казка старого мельника": відео

Сюжет "Казки старого мельника" створений за мотивами книги Сергія Ухачевського. Головні герої – Микола та Христина – повинні пройти чималі випробування. Закохані будуть протистояти злу, заручившись підтримкою односельчан. Зйомки проходили у Києві, Пироговому, Шипоті, Синевирі, Невицькому та в Олеському замках, відтак глядачі побачать колоритні українські пейзажі та захопливе протистояння.

Головні ролі у "Казці старого мельника" виконали знамениті актори:

Анна Кошмал

Валентин Томусяк

Олексій Богданович

Ада Роговцева

Володимир Горянський

Ірма Вітовська

Остап Ступка

Анатолій Хостікоєв

Наталя Сумська

Олеся Жураківська



Кадри з фільму "Казка старого мельника" / Cinema In UA​