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"Казка старого мельника": у мережі з'явився трейлер захопливого українського фільму

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"Казка старого мельника": сюжет і трейлер / www.cinema.in.ua

Прем'єра кінострічки "Казка старого мельника" таки відбудеться у 2020 році. Наразі автори проєкту опублікували довгоочікуваний трейлер, який привернув увагу кіноманів.

Відомо, що режисером кіноновинки виступив Олександр Ітигілов. Зйомки "Казки старого мельника" проходили ще у 2014-2015 роках, однак створення фільму було призупинено, а прем'єру кілька разів відкладали. Однак завдяки держпідтримці кінострічка таки вийде на великий екран. Наразі перші покази заплановані на 16 квітня, а у мережі з'явився довгоочікуваний трейлер. 

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Дивіться трейлер до фільму "Казка старого мельника": відео 

Сюжет "Казки старого мельника" створений за мотивами книги Сергія Ухачевського. Головні герої – Микола та Христина – повинні пройти чималі випробування. Закохані будуть протистояти злу, заручившись підтримкою односельчан. Зйомки проходили у Києві, Пироговому, Шипоті, Синевирі, Невицькому та в Олеському замках, відтак глядачі побачать колоритні українські пейзажі та захопливе протистояння. 

Головні ролі у "Казці старого мельника" виконали знамениті актори:

  • Анна Кошмал
  • Валентин Томусяк
  • Олексій Богданович
  • Ада Роговцева
  • Володимир Горянський
  • Ірма Вітовська
  • Остап Ступка
  • Анатолій Хостікоєв
  • Наталя Сумська
  • Олеся Жураківська


Кадри з фільму "Казка старого мельника" / Cinema In UA​

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Автор: Юлія Михайлова
Теги: Новини України LifeStyle Кіно
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