Кейт Міддлтон і принц Вільям пішли у відпустку: на який острів полетіла королівська сім'я

Бути членом монаршої сім'ї Великобританії – означає насичено працювати без вихідних. Тому влітку члени родини обов'язково повинні відправлятися на відпочинок, аби набратися сил для наступного року. Тому Кейт Міддлтон і принц Вільям полетіли у двомісячну відпустку разом зі своїми дітьми.

Оскільки члени королівської сім'ї протягом цілого року насичено відвідують офіційні та світські заходи, стають гостями благодійних вечорів, відкриттів виставок та інших подій, літні канікули, проведені з усією сім'ю, – саме те, що треба. Тому, як повідомляє The Mirror, після закінчення навчання дітей у школах та садках сім'я герцогів Кембриджських у повному складі полетіли на улюблений острів.

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Відпустка Кейт Міддлтон і принца Вільяма триватиме близько двох місяців, тому вони дозволили собі обрати локацію, політ до якої триває приблизно 10 годин. Вже кілька років поспіль знамените подружжя обирає саме острів Мюстік (Mustique) у Карибському морі.

Їхній перший візит туди відбувся ще задовго до весілля, у 2008 році, після чого вони неодноразово поверталися туди зі своїми батьками та дітьми. Варто відзначити, що саме на острові Мюстік герцоги Кембриджські відсвяткують шостий день народження найстаршого сина, принца Джорджа.

Що відомо про острів Мюстік і відпочинок Кейт Міддлтон і принца Вільяма? Острів є повністю приватним, тому папараці не матимуть доступу до особистого простору королівського подружжя. Територія Мюстіка повністю закрита, навіть повітряний простір, тому несподівані фото Кейт Міддлтон і принца Вільяма з дітьми точно не потраплять до мережі. На острові розташовано всього 114 будинків.



Острів Мюстік / Фото Mustique-island.com