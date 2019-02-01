Кейт Міддлтон і принц Вільям відвідають популярну кінопремію BAFTA 2019

Герцог і герцогиня Кембриджські рідко відвідують світські заходи, однак щорічну церемонію кінопремії BAFTA вони не можуть пропустити. Так, незабаром Кейт Міддлтон і принц Вільям стануть гостями важливого нагородження акторів.

Кінопремія BAFTA щороку вручається Британською академією телебачення та кіномистецтва акторам за їхні заслуги та творчість. Оскільки принц Вільям був призначений президентом Британської кіноакадемії у 2010 році, тому він і його дружина Кейт Міддлтон з'являться на нагородженні цього року.

Читайте також: Принц Вільям та Кейт Міддлтон відвідали місце, де розпочався їх роман, – ЗМІ

У 2017 році Кейт приголомшила своїм розкішним вбранням, а у 2018 вона разом була присутньою на премії, виношуючи під серцем наймолодшого сина принца Луї. У 2019 році внук королеви Єлизавети ІІ вперше особисто відповідатиме за вручення однієї з нагород BAFTA.



Герцоги Кембриджські на кінопремії BAFTA у 2018 році / Getty Images