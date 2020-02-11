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Кейт Міддлтон і принц Вільям здійснили рідкісний вихід з принцом Чарльзом та Каміллою

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Королівська сім'я / Instagram / @hellomag

Герцоги Кембриджські разом із принцом Чарльзом та герцогинею Корнуольською відвідали Медичний реабілітаційний центр оборони в Лафборо. Спільний вихід цих членів королівською родини став першим з 2011 року.

Спершу монаршій родині провели екскурсію по закладу, де вони зустрілися з пацієнтами, які проходять реабілітаційні заняття в тренажерному залі. Також королевичі відвідають семінар з протезування.

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Центр працює з жовтня 2018 року. Заклад забезпечує реабілітаційне лікування військовослужбовців, які постраждали під час бойових дій, неврологічних чи інших травм та хвороб.

Кейт Міддлтон для такого виходу обрала темно-синій костюм в стилі мілітарі від Alexander McQueen. Він складався із жакету та спідниці. Таке вбрання герцогиня поєднала з чоботами темно-синього кольору. Її прикрашали акуратні сережки та колечко. Гарна укладка та макіяж з акцентом на очі гармонійно поєднувалися з її образом.

Герцогиня Камілла була одягнута в зелене пальто з брошкою та бежевою блузкою та чорні штани. Доповнила це вбрання чоботами, капелюхом та рукавицями чорного кольору. Серед аксесуарів додала сіру сумку. Макіяж Камілли був також з акцентом на очі.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений HELLO! Magazine (@hellomag)

Вбрання принців були такими ж надзвичайно вишуканими, як і їхніх супутниць.

 

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Автор: Христина Кобак
Теги: LifeStyle Кейт Міддлтон Принц Вільям Королівська сім'я
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