KHAYAT презентував ефектний кліп про нерозділене кохання: відео

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KHAYAT презентував кліп Osoka: дивитись відео онлайн
KHAYAT презентував кліп Osoka: дивитись відео онлайн / Пресслужба

Популярний український співак KHAYAT (Андрій Хаят) вразив прихильників особливим кліпом до пісні Osoka. Артист вирішив показати нерозділене кохання, додавши до відео фольклорних мотивів.

Відомо, що новий кліп KHAYAT створив у тандемі з представниками компанії Masterskaya. Відео з'явилось на ютуб-каналі артиста 9 жовтня та одразу ж привернуло увагу вітчизняних меломанів. Все тому, що трек Osoka став особливим у творчості KHAYAT, про що артист відверто заявив перед прем'єрою ролика.

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"Пісня Osoka для мене є свого роду очищенням від усього, що зі мною відбувалося до цього і початком нового етапу в музичному житті. Симбіоз образів, злиття музики та візуальної складової – все зібралося у моїй голові, немов пазл, як тільки були готові перші шари аранжування. Було вирішено зняти відеороботу саме на цю пісню, тому що в ній я втілив той особливий спектр емоцій, який захотілося висловити не тільки музикою, але і візуально", – розповів KHAYAT.

Автори кліпу показали нерозділене кохання, залучивши фольклорні метафори. За сюжетом, дівчина обирає не головного героя, а іншого хлопця, тому перетворюється на осоку – траву, яка здавна була символом невірності.

Цікаво, що KHAYAT виступив не тільки автором слів та музики пісні Osoka. Артист, який є дипломованим дизайнером, самотужки підібрав всі образи, представлені у кліпі.

Дивіться кліп до пісні KHAYAT – Osoka: відео

 

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Теги: Новини України LifeStyle Новини LifeStyle Музика
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