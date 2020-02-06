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Кім Кардашян відкрила власний бутик в Нью-Йорку: фото

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Кім Кардашян / Instagram / @kimkardashian

Світська левиця Кім Кардашян не перестає вражати шанувальників своєю діяльністю. Днями знаменитість відкрила свій бутик в Нью-Йорку.

39-річна Кім Кардашян відкрила власний бутик Skims в Nordstrom в Нью-Йорку. На відкриття приїхав також її чоловік Каньє Вест, який підтримав кохану. Відео та фото з цього світського заходу Кім опублікувала на своїй сторінці в інстаграмі.

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Зірка реаліті та бізнесвумен для цієї події обрала боді нюдового кольору і максіспідницю зі шнурівкою на талії. Таке вбрання чудово підкреслювало пишні форми Кардашян.

Серед аксесуарів знаменитість надала перевагу висячим сережкам. Завершила образ злегка накрученим волоссям та яскравим макіяжем в нюдових тонах.

Кім Кардашян
Кім Кардашян на відкритті свого бутику / Instagram / @kimkardashian

Разом із пишнотілими моделями Кардашян презентувала колекцію стягуючої білизни, якою Кім також користується при потребі. Всі дівчата були в однакових перуках та з однаковим макіяжем з акцентом на червоних губах. В таких образах вони нагадували манекенів.

Відкриття бутику Кім Кардашян
Відкриття бутику Кім Кардашян / Instagram / @kimkardashian

Кім Кардашян
Кім Кардашян на відкритті бутику / Фото: Getty Images

Кім Кардашян та Каньє Вест
Кім Кардашян та Каньє Вест / Фото: Getty Images

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Автор: Христина Кобак
Теги: LifeStyle Стиль і мода Кім Кардашян
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