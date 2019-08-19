Коханий Кеті Холмс розважився в клубі з іншою дівчиною, –ЗМІ

Коханого американської акторки Кеті Холмс, Джеймі Фокса папараці сфотографували у компанії іншої дівчини, яку звати Села Вейл (Sela Vale), у нічному клубі. Як пишуть західні ЗМІ, кіноактор веселився з жінкою, а після вони разом покинули вечірку.

На нових знімках папараці видно, як актор проявляв увагу до дівчини Сели Вейл, тримаючи її за руку та обіймаючи.

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Наразі офіційно невідомо, чи Кеті Холмс і Джеймі Фокс досі зустрічаються. У травні 2019 року закохані вдвох прийшли на Met Gala в Нью-Йорку. Додамо, колишній дружині Тома Круза приписували роман з Джеймі ще з 2013 року. Вже через чотири роки вони дозволили собі продемонструвати стосунки.

Однак інсайдер видання People переконує, що стосунків між дівчиною і Джеймі Фоксом немає і вони "тільки друзі". "Вона лише допомагає актору, для нього вона – маленька сестричка", – йдеться у джерелі.



Джеймі Фокс у компанії іншої дівчини / Getty Images



Джеймі Фокс у компанії іншої дівчини / Getty Images



Джеймі Фокс у компанії іншої дівчини / Getty Images

Цікаво те, що на сторінці в Instagram дівчини є публікація, яку вона присвятила Джеймі Фоксу. На знімках видно, як близько одне до одного вони позують.

"Дякую за все, що ти робиш і за те, що віриш у мене", – додала у підписі Вейл.