Коко Роша з 4-річною дочкою приміряли однакові купальники: зворушливе фото
Канадська модель Коко Роша, яка стала популярною завдяки своєму швидкісному позуванню, виховує з чоловіком Джеймсом Конраном двох дітей – дівчинку Айоні та хлопця Івера. Харизматичній дочці зірки вже виповнилося 4 роки, а вона встигла знятися у кількох фотосесіях та відео.
Коко Роша не приховує своєї любові до дочки та полюбляє приміряти з нею схожі образи. Так, на своїй сторінці в Instagram супермодель показала свій відпочинок на островах Теркс і Кайкос.
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До слова, до Теркс і Кайкос днями раніше полетіла Кайлі Дженнер зі своїми подругами, щоб відсвяткувати запуск нової лінійки догляду за тілом Kylie Skin.
На новому фото Коко відпочиває біля басейну з 4-річною Айоні у закритих купальниках з леопардовим принтом. У підписі Роша назвала свою дочку міні-версією себе.
Модель також показала прихильникам зворушливі знімки з дочкою і сином у біло-синіх купальниках. Такі світлини на сторінці зірки користуються чималою популярністю у користувачів у мережі.
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