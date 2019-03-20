Коли ти на верхівці влади, тобі завжди лячно, – Марго Роббі розповіла про роботу в Голлівуді

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Марго Роббі
Марго Роббі / Instagram / margotrobbieofficial

Знаменита акторка, яка незабаром постане в найочікуванішій прем'єрі від Квена Тарантіно "Одного разу в Голлівуді", розповіла про свою владу в кіноіндустрії та першу продюсерську кампанію. Також Марго Роббі зазначила, що справами в її проекті займаються жінки, а не чоловіки.

Одна з головних героїнь фільму "Марія – королева Шотландії" Марго Роббі дала інтерв'ю для видання L'officiel. За розмовою вона коментувала декілька тем, одна з яких торкнулася її влади в теперішній кіноіндустрії.

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За словами актриси, фільм "Марія – королева Шотландії" чітко розповідає про те, яку ціну платять жінки за отриману владу.

Життєвий шлях великих жінок сповнений такою кількістю жертв, що їм є від чого озлобитися і замкнутися в собі. Я рада, що сьогодні жінкам більше не доводиться вибирати між кар'єрою і особистим життям,
– зазначила Марго Роббі.

 

Також вона додала, що зігравши роль Єлизавети І у фільмі "Марія – королева Шотландії", вона зрозуміла, що, бувши на верхівці влади, завжди стає страшно. А свою владу в Голлівуді зірка відчула після номінації на Оскар за фільм "Я, Тоня". Однак про власну кампанію вона задумалася ще після успіху фільму "Загін самогубців". За словами Марго, тоді вона зрозуміла, що може створити свій проект, який буде підписаний її ім'ям.

Це була божевільна ідея. І вона підштовхнула мене до створення продюсерської компанії LuckyChap Entertainment, в якій чоловіки і жінки діють однаково ефективно на всіх посадах і на рівних правах. Зараз ми працюємо над фільмом "Хижі птахи", "сольними" пригодами Харлі Квінн, моєї героїні з "Загону самогубців", сценарій для якого написали жінки і який знімає жінка, режисер Кеті Янь … Справою займаються жінки, а не чоловіки ... хоча, звичайно, вони наші союзники, а не вороги,
– додала Марго Роббі.

 

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Теги: Новини LifeStyle LifeStyle Голлівуд
Джерело: 24 Канал
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