24 Канал Техно Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
more

Концертний зал Євробачення-2020 став лікарнею для хворих на коронавірус

-
Концертний зал Євробачення-2020 став лікарнею / Фото: www.rtve.es

Роттердамський культурний центр Ahoy, де мав відбуватися пісенний конкурс Євробачення-2020, облаштувати в лікарню для людей, хворих на COVID-19. Там організували місця для 680 пацієнтів.

Хоча конкурс скасували, проте організатори прийняли рішення використати приміщення, де зазвичай відбуваються концерти, виставки та ярмарки, щоб забезпечити місця для інфікованих коронавірусом. Про це повідомляє видання Reuters.

Читайте також: Без Євробачення та Канн: які заходи у світі та Україні скасували через коронавірус

Вже в понеділок, 20 квітня, в Ahoy прийматимуть хворих. Там встановлять 680 лікарняних місць. Новий медичний центр розпочне надавати допомогу спершу тим пацієнтам, які не потребують госпіталізації. 

Зазначимо, станом на 15 квітня в Нідерландах зафіксовано 28 153 випадки зараження коронавірусом. 3 134 людини померли. У світі тим часом підтвердили 2 034 438 хворих на COVID-19 та 129 929 смертей від недуги. Вдалося одужати 495 778 особам.

Уряди країн звертаються до своїх громадян та закликають залишатися вдома, адже саме так можна максимально вберегтися від ураження. У випадку проявів перших сипмтомів захворювання потрібно негайно звертатися до лікаря.


Як відрізнити коронавірус від інших хвороб / Інфографіка 24 каналу

Автор: Христина Кобак
Теги: Коронавірус COVID-19 Нідерланди Євробачення 2020 Євробачення LifeStyle
Коментарі

Читайте також

сьогодні , 14:17 Том Генкс, Ольга Куриленко та Лучіан Грейндж: які знаменитості захворіли на коронавірус
Новини шоу-бізнесу 153318
сьогодні , 16:24 Коронавірус у Збройних силах України – останні новини: захворів строковик із Харкова
Новини України 17089
сьогодні , 08:30 15 квітня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
Традиції 2719
сьогодні , 15:41 Місячний календар стрижок на квітень 2020: цікаві поради
Краса 10489
сьогодні , 11:40 Як приготувати паску за класичним рецептом: покрокова інструкція
Food and Drinks 14894
сьогодні , 09:38 Рятувальники досі гасять місця тління у Чорнобилі: як виглядає зона відчуження – фото
Новини України 11604
сьогодні , 10:24 Поширення коронавірусу у світі – захворіло вже понад 2 мільйони людей: карта онлайн
Лікування 605181
сьогодні , 12:45 Салати на Великдень: смачні рецепти для святкового столу
Food and Drinks 5946
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
сьогодні 17:14 Голлівудській "Герміоні" вже 30: цікаві факти з життя Емми Вотсон, яких ви могли не знати
Юлія Михайлова
сьогодні 15:41 Місячний календар стрижок на квітень 2020: цікаві поради
Квітослава Туз
сьогодні 14:17 Том Генкс, Ольга Куриленко та Лучіан Грейндж: які знаменитості захворіли на коронавірус
Юлія Турелик
сьогодні 10:59 Вихідні на Великдень 2020: скільки днів будуть відпочивати українці
Квітослава Туз
14 квітня 18:50 5 книг, події яких нагадують пандемію коронавірусу 2020 року
Юлія Михайлова

Новини
Більше новин