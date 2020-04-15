Концертний зал Євробачення-2020 став лікарнею для хворих на коронавірус

Роттердамський культурний центр Ahoy, де мав відбуватися пісенний конкурс Євробачення-2020, облаштувати в лікарню для людей, хворих на COVID-19. Там організували місця для 680 пацієнтів.

Хоча конкурс скасували, проте організатори прийняли рішення використати приміщення, де зазвичай відбуваються концерти, виставки та ярмарки, щоб забезпечити місця для інфікованих коронавірусом. Про це повідомляє видання Reuters.

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Вже в понеділок, 20 квітня, в Ahoy прийматимуть хворих. Там встановлять 680 лікарняних місць. Новий медичний центр розпочне надавати допомогу спершу тим пацієнтам, які не потребують госпіталізації.

Зазначимо, станом на 15 квітня в Нідерландах зафіксовано 28 153 випадки зараження коронавірусом. 3 134 людини померли. У світі тим часом підтвердили 2 034 438 хворих на COVID-19 та 129 929 смертей від недуги. Вдалося одужати 495 778 особам.

Уряди країн звертаються до своїх громадян та закликають залишатися вдома, адже саме так можна максимально вберегтися від ураження. У випадку проявів перших сипмтомів захворювання потрібно негайно звертатися до лікаря.



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