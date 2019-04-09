Королева Летиція вчить поєднувати яскраві принти з базовими речами: стильний вихід іспанки

46-річна королева Іспанії вже давно зачарувала не лише жителів своєї країни, але й мешканців з різних куточків світу. Її знають як одну з найстильніших персон королівської крові. Так, днями вона вкотре продемонструвала стильний образ, використавши тренди останніх сезонів.

Нещодавно Летиція зачарувала елегантним образом, який обрала для офіційного заходу. Вона одягнула темний look, який складався з блузи в трендовий горох та чорних брюків. Однак для чергового виходу, який в неї був запланований на 8 квітня, вона обрала образ в пастельних відтінках.

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Її Величність одягнула total look від німецького бренду Hugo Boss. На ній була строката футболка з принтом в синьому та помаранчевому відтінках. Комплект доповнила бежева спідниця до колін із вставками яскравих кольорів. Поверх костюма Летиція одягнула пальто відтінку "кемел", а доповнила образ коричневими туфлями на товстих підборах і дрібними прикрасами.



Королева Летиція / Instagram / @royal.addicted