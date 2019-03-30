Королева Ранія підкорює Париж у стильному шкіряному вбранні: ефектні фото

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Королева Ранія та Абдалла ІІ
Королева Ранія та Абдалла ІІ / Getty Images

48-річна королева Йорданії відмінно демонструє на своєму прикладі, що варто слідкувати за трендами, додаючи до них краплю власного "почерку". Так, на офіційну зустріч із президентським подружжям Франції королева Ранія одягнула неймовірно стильне і водночас вишукане вбрання з еко-шкіри.

Дружина короля Йорданії на весь світ славиться своїм почуттям стилю. Відвідуючи будь-яку країну вона завжди враховує, культуру та стилістику національного вбрання, яке притаманне для певної місцевості. А після цього поєднує їхні традиції зі своїм стилем і демонструє відмінний результат, з'являючись на публіці у красивих вишиванках, сукнях чи костюмах з неординарним принтом чи забарвленням.

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Так, у столицю моди, Париж, 48-річна королева Ранія вирішила завітати у неймовірно стильному костюмі з еко-шкіри, який лише підкреслював її елегантність та витонченість.

Дружина Абдалли ІІ одягнула піджак-сорочку з завуженою талією та високими манжетами на рукавах. А також пишну спідницю плісе, нижній шар якої був декорований красивим мереживом. Образ Ранії доповнили масивні сережки, чорні лакові туфлі-човники та сумка в тон.

королева Ранія
Королева Ранія / Getty Images

Бріджит Макрон, яка приймала у Єлисейському палаці королівське подружжя Йорданії, для офіційної зустрічі одягнула total look. На ній була синя блуза та спідниця-олівець. Образ першої леді Франції доповнили замшеві туфлі-човники в тон.

Королева Ранія Бріджит Макрон
Президентське подружжя Франції приймають короля та королеву Йорданії / Getty Images

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Стиль і мода Королівська сім'я
Джерело: LifeStyle 24
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