Королева Єлизавета ІІ провела церемонію нагородження у рукавичках через загрозу коронавірусу

Світом шириться смертельний вірус, який стрімко набирає обертів у країнах Європи. Королівська родина Британії поки не відмовляється від офіційних прийомів у Букінгемському палаці. Проте Її Величність вирішила подбати про своє здоров'я, одягнувши рукавиці на церемонію вручення нагород вперше за багато років.

Днями у Букінгемському палаці відбулася традиційна церемонія нагородження почесими відзнаками. Королева Єлизавета ІІ власноруч прикріпила нагороди та потиснула руку тим, хто одержав почесні звання. Проце останній захід суттєво відрізнявся від традиційних попередніх, адже Її Величність одягнула рукавички.

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Як повідомляє видання Daily Mail, на такий вчинок вона наважилася через стрімке поширення коронавірусу COVID-19 по всьому світу. Знаменитості та преміальні будинки моди одне за одним скасовують масштабні події, аби вберегтися від великого скупчення людей. Проте британські монархи вирішили поки обмежитися лише своєрідним запобіжним заходом.

Єлизавета ІІ одягнула рукавички через загрозу коронавірусу / Instagram / @theroyalfamily

Як припускають у пресі, Її Величність лякає смертність серед інфікованих, серед яких переважно люди літнього віку. Варто наголосити, що для Єлизавети ІІ рукавички – незмінний аксесуар під час офіційних заходів, проте церемонію нагород у них вона провела вперше за всі роки правління.

Зазначимо, що станом на сьогодні у Великобританії зафіксовано 51 випадок захворювання коронавірусом. Загалом у світі про коронавірус оголосили вже у 73 країнах. Відтак, кількість хворих становить понад 93 тисяч людей, померли від пневмонії та ускладнень, які викликає коронавірус Covid-2019 – понад 3 тисячі людей.



Дані про смертність від коронавірусу/ Інфографіка 24 каналу

