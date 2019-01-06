Королівське золото, бароко і улюблені босоніжки: Емілі Блант зачарувала трьома виходами в світ

741
Емілі Блант
Емілі Блант / Instagram/ @usatabloid

Знаменита голлівудська акторка, яка зіграла в улюбленому фільмі дітей про няню-чарівницю Мері Поппінс, стала королевою світських вечірок. Емілі Блант вразила трьома неперевершеними образами, які обрала для урочистих заходів.

Нещодавно Емілі Блант зачарувала появою на кінофестивалі в Каліфорнії. На публіці вона з’явилася в довгій червоній сукні на одне плече, яке виразно підкреслювала її фігуру. Однак після цього світського вечора, приуроченому кіно, голлівудська акторка ще неодноразово вразила своїми виходами.

Читайте також: Кетрін Зета-Джонс засвітила сукню-вишиванку від українського дизайнера: яскраві фото

35-річна Емілі Блант, яка в 2018 році знімалася у двох популярних кінокартинах "Мері Поппінс повертається" і "Тихе місце", стала королевою вечорів. Так, на вручення нагород AACTA Awards 2019 (Австралійська академія кіно і телевізійних мистецтв) актриса обрала сукню до підлоги в кольорі золота від Elie Saab, оздоблену мереживом, і невеликим шлейфом. На світський захід Емілі Блант прийшла зі своїм чоловіком Джоном Кразінські.

Емілі Блант
Емілі Блант і Джон Кразінські / Instagram / @aacta

Вранці 4 січня голлівудська зірка давала велике інтерв'ю організаторам Variety Creative Impact Awards. Для зустрічі із представниками світської події Емілі Блант обрала повітряну сукню королівської довжини міді з об'ємними рукавами. Біле вбрання з рожевим та салатовим напиленням від Roksanda актриса доповнила відкритими босоніжками на підборах від Brain Atwood.

Емілі Блант
Емілі Блант / Instagram / @usatabloid

Емілі Блант
Емілі Блант / Instagram / @usatabloid

Ще на одній премії нагородження, яка традиційно відбулася перед "Золотим глобусом", Емілі Блант з'явилася у костюмі смарагдового кольору з вкороченими штанами та сріблястою аплікацією від Altuzarra. Доповнили образ Емілі Блант в стилі бароко улюблені рожеві босоніжки від Brain Atwood.

Емілі Блант
Емілі Блант / Instagram / @usatabloid
 
Емілі Блант
Емілі Блант / Instagram / @usatabloid
Теги: LifeStyle Мода Голлівуд
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
5 маловідомих фактів про Мериліна Менсона, які приголомшують
5 січня 15:37 5 маловідомих фактів про Мериліна Менсона, які приголомшують
3576
Що таке кутя: історія, види та секрети приготування
4 січня 17:45 Що таке кутя: історія, види та секрети приготування
2742
Східний гороскоп на 2019 рік Жовтої Земляної Свині
4 січня 16:30 Східний гороскоп на 2019 рік Жовтої Земляної Свині
6038
Кутя на мінералці з виноградним соком: як Святу вечерю готують у різних регіонах України
4 січня 14:03 Кутя на мінералці з виноградним соком: як Святу вечерю готують у різних регіонах України
Альона Захарова 2155
Що подарувати рідним та близьким на Різдво: оригінальні ідеї
4 січня 10:20 Що подарувати рідним та близьким на Різдво: оригінальні ідеї
1322
Вихідні у січні 2019: які святкові дні очікують українців
3 січня 20:30 Вихідні у січні 2019: які святкові дні очікують українців
47988
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук