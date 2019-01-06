Королівське золото, бароко і улюблені босоніжки: Емілі Блант зачарувала трьома виходами в світ

Знаменита голлівудська акторка, яка зіграла в улюбленому фільмі дітей про няню-чарівницю Мері Поппінс, стала королевою світських вечірок. Емілі Блант вразила трьома неперевершеними образами, які обрала для урочистих заходів.

Нещодавно Емілі Блант зачарувала появою на кінофестивалі в Каліфорнії. На публіці вона з’явилася в довгій червоній сукні на одне плече, яке виразно підкреслювала її фігуру. Однак після цього світського вечора, приуроченому кіно, голлівудська акторка ще неодноразово вразила своїми виходами.

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35-річна Емілі Блант, яка в 2018 році знімалася у двох популярних кінокартинах "Мері Поппінс повертається" і "Тихе місце", стала королевою вечорів. Так, на вручення нагород AACTA Awards 2019 (Австралійська академія кіно і телевізійних мистецтв) актриса обрала сукню до підлоги в кольорі золота від Elie Saab, оздоблену мереживом, і невеликим шлейфом. На світський захід Емілі Блант прийшла зі своїм чоловіком Джоном Кразінські.



Емілі Блант і Джон Кразінські / Instagram / @aacta

Вранці 4 січня голлівудська зірка давала велике інтерв'ю організаторам Variety Creative Impact Awards. Для зустрічі із представниками світської події Емілі Блант обрала повітряну сукню королівської довжини міді з об'ємними рукавами. Біле вбрання з рожевим та салатовим напиленням від Roksanda актриса доповнила відкритими босоніжками на підборах від Brain Atwood.



Емілі Блант / Instagram / @usatabloid



Емілі Блант / Instagram / @usatabloid

Ще на одній премії нагородження, яка традиційно відбулася перед "Золотим глобусом", Емілі Блант з'явилася у костюмі смарагдового кольору з вкороченими штанами та сріблястою аплікацією від Altuzarra. Доповнили образ Емілі Блант в стилі бароко улюблені рожеві босоніжки від Brain Atwood.



Емілі Блант / Instagram / @usatabloid Емілі Блант / Instagram / @usatabloid