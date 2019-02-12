Кріс Еванс, Дженніфер Лопес, Шарліз Терон та інші: хто вручатиме нагороди Оскар – перелік

523
Актриса Брі Ларсон на премії Оскар-2016
Актриса Брі Ларсон на премії Оскар-2016 / www.gettyimages.com

Американська академія кіномистецтва оприлюднила список зірок, які вручатимуть зіркові нагороди своїм колегам на сцені церемонії Оскар. Для вручення статуеток обрано 27 акторів.

Зважаючи на те, що на премію Оскар номіновано у 24 категоріях, то у деяких номінаціях зірки вийдуть на сцену по двоє або ж по троє. Останній список зірок було опубліковано вчора, 11 лютого, на офіційному сайті кінопремії.

Читайте також: По 90 секунд на зіркову промову: Оскар скоротив час виступу переможців премії

Відтак, у перелік знаменитостей, які вручатимуть нагороди Оскар 24 лютого, увійшли такі актори: Емілія Кларк, Джейсон Момоа, Хав'єр Бардем, Анджела Бассет, Чедвік Боузмен, Лора Дерн, Семюель Л. Джексон, Стефан Джеймс, Кіген-Майкл Кі, Кікі Лейн, Джеймс МакЕвой, Мелісса Маккарті, Сара Полсон, Аквафін, Деніел Крейг, Кріс Еванс, Тіна Фей, Вупі Голдберг, Брі Ларсон, Дженніфер Лопес, Прісцилла Барнс, Майя Рудольф, Амандла Стенберг, Шарліз Терон, Тесса Томпсон, Констанс Ву та Густаво Дудамель.

Можна побачити, що на сцену церемонії вийдуть представники найрізноманітніших фільмів, зокрема, не може не тішити поява акторського дуету з "Гри престолів" – Момоа та Кларк. Однак чи вийдуть вони разом в одній номінації, чи окремо, наразі невідомо.

Оскільки цьогорічна церемонія Оскар-2019 вперше за 30 років відбудеться без ведучого, то варто сподіватись, що вона буде не менш цікавою та веселою, ніж у минулі роки.

91 церемонія вручення кінопремії Оскар відбудеться 24 лютого 2019 року традиційно в Dolby Theatre у Лос-Анджелесі.

blog_ava
Секс-скандал в КНУ Шевченка: чому викладача звинувачують у домаганнях
сьогодні
5042
Теги: LifeStyle Кіно Голлівуд Оскар-2019 Оскар
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
ТОП-14 фільмів про любов до Дня Святого Валентина
сьогодні 20:30 ТОП-14 фільмів про любов до Дня Святого Валентина
Уляна Корицька 5774
Як прикрасити кімнату до Дня Валентина: 4 простих способи
сьогодні 18:01 Як прикрасити кімнату до Дня Валентина: 4 простих способи
162
Маршрути закоханих: топ-5 небанальних міст Європи для романтичної подорожі
12 лютого 20:00 Маршрути закоханих: топ-5 небанальних міст Європи для романтичної подорожі
Юлія Девда 1474
Участь у Нацвідборі та поради від Кузьми: Ivan NAVI приголомшив відвертими зізнаннями
12 лютого 19:01 Участь у Нацвідборі та поради від Кузьми: Ivan NAVI приголомшив відвертими зізнаннями
Юлія Михайлова 1717
У чому зустріти День Валентина: стильні образи
12 лютого 17:35 У чому зустріти День Валентина: стильні образи
1426
Тортеліні з креветками – рецепт святкової вечері на День Валентина
12 лютого 15:41 Тортеліні з креветками – рецепт святкової вечері на День Валентина
Богданна Рибак 277
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук