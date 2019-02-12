Кріс Еванс, Дженніфер Лопес, Шарліз Терон та інші: хто вручатиме нагороди Оскар – перелік

Американська академія кіномистецтва оприлюднила список зірок, які вручатимуть зіркові нагороди своїм колегам на сцені церемонії Оскар. Для вручення статуеток обрано 27 акторів.

Зважаючи на те, що на премію Оскар номіновано у 24 категоріях, то у деяких номінаціях зірки вийдуть на сцену по двоє або ж по троє. Останній список зірок було опубліковано вчора, 11 лютого, на офіційному сайті кінопремії.

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Відтак, у перелік знаменитостей, які вручатимуть нагороди Оскар 24 лютого, увійшли такі актори: Емілія Кларк, Джейсон Момоа, Хав'єр Бардем, Анджела Бассет, Чедвік Боузмен, Лора Дерн, Семюель Л. Джексон, Стефан Джеймс, Кіген-Майкл Кі, Кікі Лейн, Джеймс МакЕвой, Мелісса Маккарті, Сара Полсон, Аквафін, Деніел Крейг, Кріс Еванс, Тіна Фей, Вупі Голдберг, Брі Ларсон, Дженніфер Лопес, Прісцилла Барнс, Майя Рудольф, Амандла Стенберг, Шарліз Терон, Тесса Томпсон, Констанс Ву та Густаво Дудамель.

Можна побачити, що на сцену церемонії вийдуть представники найрізноманітніших фільмів, зокрема, не може не тішити поява акторського дуету з "Гри престолів" – Момоа та Кларк. Однак чи вийдуть вони разом в одній номінації, чи окремо, наразі невідомо.

Оскільки цьогорічна церемонія Оскар-2019 вперше за 30 років відбудеться без ведучого, то варто сподіватись, що вона буде не менш цікавою та веселою, ніж у минулі роки.

91 церемонія вручення кінопремії Оскар відбудеться 24 лютого 2019 року традиційно в Dolby Theatre у Лос-Анджелесі.