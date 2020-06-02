Ксенія Мішина стала однією з найпопулярніших акторок за останні роки. Харизматична красуня виграла шоу "Танці з зірками-2019" та невдовзі буде першою в Україні "Холостячкою". З цієї нагоди ми вирішили пригадати, які ролі принесли славу Ксенії Мішиній.

Що відомо про Ксенію Мішину

Мало кому відомо, що Ксенія Мішина – кримчанка. Народилась акторка в Севастополі та все дитинство провела на українському півострові. Саме в Криму Ксенія Мішина робила перші кроки до слави, здобувши перемогу на місцевому конкурсі краси. Однак з моделінгом красуня вирішила не пов'язувати свою долю. Як же вона стала акторкою та які ролі принесли їй найбільшу популярність – дізнавайтесь на LifeStyle 24.

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Після завершення столичного університету у 2015 році, мабуть, у Ксенії Мішиної не було й сумнівів, що вона стане акторкою. Ще у студентські роки красуню запрошували на телепроєкти, тому вже тоді знаменитість виборювала собі шлях до всеукраїнської слави.

Окрім цього, Ксенія Мішина залюбки брала участь у кастингах та шоу, аби отримати ролі у рейтингових проєктах. Зокрема, на перших курсах університету запальна брюнетка проходила відбір на телевізійному шоу "Україна сльозам не вірить". Головним призом були три головні ролі у мюзиклах Костянтина Меладзе.

Дивіться уривок виступу Ксенії Мішиної на "Україна сльозам не вірить": відео

Та справжню впізнаваність Ксенії Мішиній принесли ролі у мелодрамі "Спокуса" та серіалі "Кріпосна". Саме після останнього проєкту акторку запросили на розважальне шоу "Танці з зірками 2019", після перших ефірів якого усі заговорили про харизматичну красуню.

Всього за 6 років Ксенія Мішина зіграла у десятках фільмах, які розкрили її талант. З усього доробку зірки журналісти LifeStyle 24 підібрали всього 5, де акторка по-особливому постала перед глядачами.

5 кінострічок з Ксенією Мішиною

"Кріпосна"

У популярному серіалі, що вийшов на екрани не тільки в Україні, але й в Польщі, Ксенія Мішина зіграла головну антагоністку стрічки – Лідію Шефер. Героїня неймовірно красива та привертає увагу глядачів, як тільки з'являється в кадрі. Водночас Ксенія Мішина зуміла показати персонажа з сильним характером, раціональністю та вимогливістю.



Ксенія Мішина у серіалі "Кріпосна" / Viva

Сам же серіал "Кріпосна" розповідає історію дівчини Катерини Вербицької, яка виросла у будинку багатіїв. І хоч вона мала аристократичні задатки, залишалась невільницею і прислужницею. Драматична історія Каті підкорила глядачів, які й після завершення останніх епізодів драми не втрачають інтерес до серіалу.

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"Підкидьок"

У драматичному серіалі "Підкидьок" Ксенія Мішина отримала одну з головних ролей. Акторка зіграла Риту Одінцову – наречену хірурга Андрія Додіна. У житті чоловіка все налагоджено, а його кохана навіть змушена вивчати, з якого горнятка він п'є чай в обід. Однак всі плани лікаря руйнуються, коли на порозі його дому з'являється дівчинка Аля.

Дивіться анонс серіалу "Підкидьок": відео

"Не відпускай"

А от в серіалі "Не відпускай" Ксенія Мішина перевтілилась у Ганну, яка є подругою головної героїні.

За сюжетом, Рита та Максим закохані і планують колись одружитись. Одного разу вони беруть на відпочинок молодшого брата дівчини, який через нещасний випадок залишається прикутим до інвалідного візка. Батьки Рити звинувачують у всьому Максима, тому стосунки пари швидко змінюються, а в житті дівчини з'являється бізнесмен Ігор.

Дивіться анонс до серіалу "Не відпускай": відео

"Ти тільки мій"

Не відмовилась Ксенія Мішина і від ролі в мелодрамі "Ти тільки мій". У 4-серійній стрічці вона зіграла Вероніку, яка після звільнення з в'язниці прагне повернути свого сина Льва. Підлітка виховували прийомні батьки, які підозрюють, що героїня Ксенії Мішиної завдяки дитині хоче помститись за кримінальну справу.

Дивіться анонс до мелодрами "Не відпускай": відео

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"Гола правда"

І хоч Ксенія Мішина більш відома за драматичними ролями, спробувала вона себе і в комедії. У "Голій правді" акторка зіграла одну з восьми друзів, які приїхали до Одеси на відпочинок. Запросив їх приятель Андрій, який тільки відкрив розважальний клуб в місті з кімнатами для різних ігор. Та для своїх знайомих чоловік обирає "Детекторрум" – випробування на правду. І за кілька годин кожен герой змушений розсекретити інтимні чи курйозні деталі свого життя.

Дивіться трейлер до фільму "Гола правда": відео