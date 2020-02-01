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Ксенія Мішина показала ніжні фотографії з сином

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Ксенія Мішина / Instagram / @misha.k.ua

Популярна українська акторка, переможниця телепроєкту "Танці з зірками" Ксенія Мішина разом із семирічним сином Платоном позували у ніжній фотосесії.

Через напружений графік роботи акторці не завжди вдається багато часу приділяти синові. Ксенія вирішила влаштувати зворушливу фотосесію з Платоном, щоб назавжди зберегти моменти, коли вони удвох. Ніжні світлини зірка опублікувала на своїй сторінці в інстаграмі.

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На знімках Платон усміхнено дивиться в об'єктив, а мама ніжно обійняла його.

Що може бути кращим, ніж подібні моменти… Я неймовірно ціную та обожнюю кожну мить, проведену з тобою, Сину! І так, я абсолютно впевнена в тому, що діти обирають свої батьків, десь там, далеко, заздалегідь!!! Я можу годинами дивитися тобі в очі і вони мені здаються настільки бездонними і вселенськими, що навіть важко підібрати слова… І саме з тобою я зрозуміла, що таке буває не лише в книгах. Гадаю, що кожна Мама розуміє про що я говорю…
– прокоментувала фото Ксенія.

Ксенія Мішина
Ксенія Мішина з сином / Instagram / @ misha.k.ua

Ксенія Мішина
Ксенія Мішина з сином Платоном / Instagram / @ misha.k.ua

Особливою є світлина, де Ксенія з Платоном показали свої очі, притулившись один до одного. Їхні погляди зачаровують.

Навчаю його духовності, інтуїції, вірі і дружбі з власним Я…
– написала під світлиною зіркова матуся.

Ксенія Мішина з сином
Ксенія Мішина на фотосесії з сином / Instagram / @ misha.k.ua

Мама з сином позували не тільки у ніжних, а й у яскравих та гармонійних образах. Ці фото демонструють як сильно Ксенія та Платон люблять один одного.

Ксенія Мішина з сином
Ксенія Мішина та її син Платон/ Instagram / @ misha.k.ua

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Автор: Христина Кобак
Теги: LifeStyle Зіркові мами Зіркові діти
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