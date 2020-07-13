На Київщині розпочались зйомки кінопроєкту "Кварталу 95". Фільм "Дикі" може вийти на великий екран у 2021 році. Наразі ж у мережі з'явились перші кадри зі знімального майданчика, які підігріли цікавість кіноманів до новинки.

Світлини з'явились на офіційному сайті "Кварталу 95". У перший знімальний день "Диких" режисер Руслан Ханумак, за традицією, розбив особливу тарілку на щастя та розповів кілька деталей нового кінопроєкту.

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Так, фільм "Дикі" буде складатись з кількох короткометражних стрічок, загальною тривалістю близько 30 хвилин. У телепроєкті буде чимало гумору і подій, які допоможуть показати життєві ситуації з іншого кута.

"Наш проєкт складно загнати в якісь жанрові рамки. Він скоріше схожий на кіноальманах, ніж на класичне скетч-шоу. А взагалі, мені хочеться, щоб глядач сам, коли побачить наш проєкт, вирішив, що це за жанр. Але повірте, нічого подібного на українському телебаченні ви ще не бачили, як би самовпевнено це зараз не звучало", – розповів Руслан Ханумак.

Головною зіркою фільму стане Дар'я Петрожицька. Окрім цього, у стрічці можна буде побачити акторів:

Дар'я Петрожицька

Михайло Кукуюк

Євгеній Ковирзанов

Ніна Антонова

Олександр Миронов

Арам Арзуманян

Наразі деталей сюжету "Диких" не розсекречують. Однак режисер Руслан Ханумак зазначив, що у проєкті будуть герої, які з'являться одразу в декількох скетчах, а загалом у фільмі побачать близько 50 персонажів.

Перші кадри зі знімального майданчика "Диких" / Фото "Квартал 95"