Лашана Лінч – новий агент 007: цікаві деталі про акторку

Нещодавно шанувальників фільму "Бонд" приголомшили новиною про те, що головну роль у ньому зіграє темношкіра актриса Лашана Лінч. Зазначається, що 25 франшиза фільму наразі знімається у Великобританії та Італії. Що відомо про акторку та у яких визначних фільмах вона зіграла – читайте далі.

Лашана Лінч народилася 27 листопада 1987 року. Росла та виховувалася майбутня зірка у Лондоні у сім'ї вихідців з Ямайки. Вперше дебютувала у кіно в 2011 році у фільмі "Швидкі дівчата". Режисери звернули увагу на талант дівчини, тож одразу запросили її на знімальний майданчик.

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Фільмографія акторки

У 2016 році Лашана зіграла головну роль в серіалі "Пов'язані долею". Це сиквел історії про Ромео і Джульєтту, де акторка зіграла Розалін, кузину Джульєтти, яка намагається впоратися з расизмом і дискримінацією в 16 столітті. Також на рахунку нового агента 007 зйомки у серіалах BBC.



Лашана Лінч зіграє агента 007

Нову зірку франшизи про Джеймса Бонда можна побачити у таких фільмах, як "Лікарі", "Смерть у раю", "Атлантида", "Жіночий туалет", "Під нещасливою зіркою", "Безмовний свідок".

Остаточна популярність прийшла до акторки минулого року, коли їй поталанило знятися в блокбастері Marvel під назвою "Капітан Марвел". Актриса зіграла роль колишнього пілота ВПС Марії Рамбо. Лінч чудово впоралася з нелегкою роботою, тож полюбилася публіці та знімальній групі.



Лашана Лінч на прем'єрі "Капітан Марвел"

Акторка Лашана Лінч є справжньою іконою стилю і натхненницею багатьох дизайнерів. Для виходу в світ актриса обирає яскраве та стильне вбрання, яке приковує до себе увагу фотографів та багатьох людей.



Лашана Лінч на прем'єрі фільму



Лашана Лінч – перша жінка, яка замінить Джеймса Бонда

З сюжетом кінострічки, Джеймс Бонд вийде на пенсію і поїде на Ямайку, звідти його викличуть на службу для запобігання "глобальної кризи". При знайомстві з главою британської служби він вперше побачить красиву темношкіру колегу. Новий агент 007 здасться привабливим для Бонда, і він кілька разів спробує спокусити її, однак всі спроби напарниця буде відкидати.

Новий фільм про агента 007 сподобається молодому глядачеві. У ньому є багато сцен погоні, бійок та іншого екшина, але водночас у ньому, як і раніше залишилося все те, що публіка чекає від фільмів про Джеймса,

– наголосило анонімне джерело.

Відомо, що фільм "Бонд 25" на кіноекрани вийде у 2020 році. До зйомок приєднався доволі великий жіночий колектив. У новому фільмі ви побачите кубинсько-іспанську актрису Ану де Армас. Акторка Леа Сейду повернеться в якості спокусливого французького психолога Мадлен Свонн, а Наомі Харріс зіграє Ів Манніпенні, напарницю Бонда.