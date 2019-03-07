Леді Гага прикрасила глянець в епатажному образі: фото

Поки весь світ обговорює ймовірний роман Леді Гаги з актором Бредлі Купером, співачка успішно епатувала в популярному глянці. Артистка приміряла епатажний образ "міжгалактичної Марії Антуанетти", чим приголомшила мережу.

Американська поп-діва Леді Гага полюбляє експериментувати зі своїм виглядом, приміряючи незвичні вбрання, які навряд чи хтось наважився обрати. Не боїться артистка епатувати і завдяки макіяжу, яскравому кольору волосся та зачісками.

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Саме тому співачка з легкістю погоджується на відверті та екстравагантні зйомки. Днями вона знялась для V Magazine, перевтілившись у "міжгалактичну Марію Антуанетту". Леді Гага вбрала розкішну чорну сукню від Armani та сріблясту від Versace. Брендове вбрання дизайнери доповнили епатажною зачіскою з пір'ям та яскравим макіяжем.

Автором зйомки був талановитий фотограф Жан-Поль Гуд, який спільно зі своєю творчою командою створив ефектні знімки для глянцю. У коментарі журналу він зізнався, що його ціллю було перевтілити Леді Гагу в живу ляльку.

"Ми спробували перетворити Леді Гагу на живу ляльку, живу ікону, на одну з тих фігурок, які люди колекціонують і розставляють на камінних полицях. Але в натуральну величину", – розповів Жан-Поль Гуд.