Легендарна Бет Харт подарує українцям пікантну суміш блюзових балад і запального року

6 грудня у Києві відбудеться концерт Бет Харт – видатної американської співачки i автора пісень, номінантки Grammy, переможниці Blues Music Award в номінації "Краща блюзова виконавиця".

30 листопада Бет Харт випустила новий реліз "Live At the Royal Albert Hall". Це запис її грандіозного концерту в легендарному лондонському "Альберт Холі" в травні цього року. Британська преса писала про цей концерт як про справжній успіх і великий прорив у творчості співачки. Її світовий тур цього року включав понад 60 аншлагових концертів у Америці і Європі.

Виступи Бет викликають такий ажіотаж, що в неї вже три солд-аути на концерти, які пройдуть наступного року. Київський концерт буде єдиним в Україні і завершить світове турне співачки і концерти цього року.

Бет Харт - As Good As It Gets (Live At The Royal Albert Hall): дивіться відео

У Бет Харт унікальний голос з вражаючим тембром та величезним вокальним діапазоном, і вона віртуозно ним володіє. Її фірмові жанри – рок, блюз, соул і джаз. Вона може співати і як відірвана рокерша, і як майстерна соул-виконавиця, постійно імпровізує, в залежності від настрою залу. Її пісні – проникливі до тремтіння, її щира манера виконання – вражає і дивує. Бет часто порівнюють з найкращими співачками – Дженіс Джоплін, Біллі Холлідей, Тіною Тернер, Емі Уайнхаус. Саме цей факт і численні нагороди та номінації співачки свідчать, що на сьогодні вона – нова королева блюз-року.

Кажуть, що жоден концерт Бет Харт не схожий на інший, їхня програма і настрій не повторюються. Неймовірний голос, віртуозне виконання в найщирішому музичному та емоційному діапазоні – від інтимних блюзових балад до драйвових рок-хітів, особлива атмосфера щирості й довіри, повний контакт із глядачами – все це чекає нас на концерті в Києві 6 грудня.

Хто така Бет Харт? Американська співачка, музикант, композитор. Зоряний шлях почала в 1993 році з популярного телешоу Star Search, в якому вона здобула титул найкращої вокалістки. Після цього було безліч альбомів, включаючи мультиплатинові, успішні світові турне. В активі Бет два альбоми з Joe Bonamassa, співпраця зі Слешем із Guns N 'Roses, Нілом Шоном із Journey, спільні виступи з Тадж Махалом, Джеффом Беком і навіть з легендарним конструктором електрогітари, віртуозом Лесом Полом. Яскравою подією для Бет стала робота над платівкою Bananas групи Deep Purple, на якій, вперше в історії колективу Ян Гіллан дозволив звучати ще одному голосу, крім свого власного.

