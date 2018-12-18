Легендарний "Ляпіс-98" запалив Київ

У Києві відбувся концерт суперпопулярного оркестру "Ляпіс 98". Це проект відомого музиканта Сергія Міхалка – своєрідне творче продовження культового гурту "Ляпис Трубецкой".

Славна білоруська панк-рок-група "Ляпис Трубецкой" протягом 25-ти років – від початку 1990-х – радувала своїх фанатів хітами, альбомами і концертами. Але 31 серпня 2014-го Сергій Міхалок повідомив про розпуск колективу. Натомість з'явився новий проект – оркестр "Ляпіс-98", який став яскравим продовженням "Трубецкого".

Цього року хітовому "ляпісівському" альбому "Ти кинула" виповнилося 20 років. Це особлива дата для музикантів, тому на честь ювілею "Ляпіс-98" влаштував великий світовий тур, в якому, звісно, знайшлося місце і для Києва, де оркестр дуже люблять і поважають.



Сергій Міхалок

Альбом "Ты кинула" став не тільки дебютним для нашого гурту, але й найпопулярнішим на просторах колишнього СРСР альбомом кінця 1990-х, – відзначає Сергій Міхалок. – Ми миттєво перейшли з розряду самодіяльних артистів у вищу лігу рок-н-ролу з гастролями по всьому світу і переповненими стадіонами. Майже всі пісні стали народними хітами, і їх знають напам'ять вже кілька поколінь любителів нашої музики.

У цьому можна було пересвідчитися на концерті в Києві. Фанати разом з музикантами протягом усього концерту співали культові хіти – "Ау", "Ты кинула", "В платье белом", "Яблони", "Я верю", "Котик", "Африка", "Евпатория", "Капитал" та інші.

Колективна енергія "музиканти+глядачі" під час концерту била через край. Не вірите? Дивіться фоторепортаж Володимира Волкова.









Читайте також: Лідер Brutto і "Ляпіс-98" Сергій Міхалок презентує новий сольний проект