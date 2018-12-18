Легендарний "Ляпіс-98" запалив Київ

211 Читать новость на русском
Неперевершений Сергій Міхалок розпалює київську публіку
Неперевершений Сергій Міхалок розпалює київську публіку

У Києві відбувся концерт суперпопулярного оркестру "Ляпіс 98". Це проект відомого музиканта Сергія Міхалка – своєрідне творче продовження культового гурту "Ляпис Трубецкой".

Славна білоруська панк-рок-група "Ляпис Трубецкой" протягом 25-ти років – від початку 1990-х – радувала своїх фанатів хітами, альбомами і концертами. Але 31 серпня 2014-го Сергій Міхалок повідомив про розпуск колективу. Натомість з'явився новий проект – оркестр "Ляпіс-98", який став яскравим продовженням "Трубецкого".

Цього року хітовому "ляпісівському" альбому "Ти кинула" виповнилося 20 років. Це особлива дата для музикантів, тому на честь ювілею "Ляпіс-98" влаштував великий світовий тур, в якому, звісно, знайшлося місце і для Києва, де оркестр дуже люблять і поважають.


Сергій Міхалок

Альбом "Ты кинула" став не тільки дебютним для нашого гурту, але й найпопулярнішим на просторах колишнього СРСР альбомом кінця 1990-х, – відзначає Сергій Міхалок. – Ми миттєво перейшли з розряду самодіяльних артистів у вищу лігу рок-н-ролу з гастролями по всьому світу і переповненими стадіонами. Майже всі пісні стали народними хітами, і їх знають напам'ять вже кілька поколінь любителів нашої музики.

У цьому можна було пересвідчитися на концерті в Києві. Фанати разом з музикантами протягом усього концерту співали культові хіти – "Ау", "Ты кинула", "В платье белом", "Яблони", "Я верю", "Котик", "Африка", "Евпатория", "Капитал" та інші.

Колективна енергія "музиканти+глядачі" під час концерту била через край. Не вірите? Дивіться фоторепортаж Володимира Волкова.




Читайте також: Лідер Brutto і "Ляпіс-98" Сергій Міхалок презентує новий сольний проект

Теги: LifeStyle Музика Сергій Міхалок Концерти
Джерело: Lifestyle
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
День святого Миколая: найцікавіші традиції в Україні та світі
сьогодні 11:23 День святого Миколая: найцікавіші традиції в Україні та світі
Юлія Девда 20509
Привітання з Новим роком 2019 українською мовою
17 грудня 17:08 Привітання з Новим роком 2019 українською мовою
67067
Вихідні у грудні 2018: які святкові дні очікують українців
17 грудня 16:45 Вихідні у грудні 2018: які святкові дні очікують українців
12246
Міллі Йовович – 43! Топ-4 цитати голлівудської зірки родом з України
17 грудня 11:00 Міллі Йовович – 43! Топ-4 цитати голлівудської зірки родом з України
Юлія Девда 1784
Зірковий бебі-бум 2018: Джамала, Єва Лонгорія, Тарабарова та інші знаменитості стали матусями
17 грудня 10:02 Зірковий бебі-бум 2018: Джамала, Єва Лонгорія, Тарабарова та інші знаменитості стали матусями
Анастасія Манюхіна 1205
Найкращі світові кінопрем'єри-2018, які необхідно подивитися кожному
14 грудня 18:00 Найкращі світові кінопрем'єри-2018, які необхідно подивитися кожному
Юлія Турелик 3143
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук