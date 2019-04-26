Леонардо Ді Капріо зіграє у фільмі оскароносного Гільєрмо дель Торо: деталі

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Леонардо Ді Капріо і Гільєрмо дель Торо
Леонардо Ді Капріо і Гільєрмо дель Торо / Instagram / @screenweek

Творець фільмів "Багряний пік", "Тихоокеанський рубіж" та лауреат двох премій Оскар за найкращу режисерську роботу та фільм "Форма води", запросив Леонардо Ді Капріо на головну роль в екранізації роману Уїльяма Лінзі Грешема "Алея кошмарів".

Гільєрмо дель Торо написав сценарій разом з Кімом Морганом, а фільм буде екранізовано студією Fox Searchlight. Зйомки вже призначені на осінь цього року. Стентона у стрічці зіграє Леонардо ДіКапріо, а решту акторського складу поки що не затверджено. Раніше фільм було екранізовано у 1947 році, тоді ж головну роль виконав Тайрон Павер.

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Сюжет фільму

Шахрай-авантюрист Стентон Карлайл працює закликальником бродячого цирку. В бажанні просунутися далі він заводить інтрижку з артисткою Зеною, яка, разом зі свою питущим чоловіком придумала спеціальний код, що дозволяє створювати ілюзію читання думок. Стентон дурманить Зену, вбиває її чоловіка-п'яницю і здобуває секретний код, за допомогою якого заробляє непогані гроші і відкриває власне шоу.

Варто додати, що свого часу видатний Леонардо Ді Капріо працював з найвидатнішими режисерами кіно. Зокрема, з Крістофером Ноланом, Алехандро Іньярріту, Мартіном Скорсезе, Рідлі Скоттом, Стівеном Спілбергом, Джейсоном Кемероном і Квентіном Тарантінтом. З останнім у нього вийшла особливо плідна творча співпраця – зйомки у фільмі "Одного разу в Голлівуді", участь в якому взяли культові Бред Пітт та Марго Роббі.

 

Автор: Валерія Жадан

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Теги: LifeStyle Кіно Голлівуд Леонардо Ді Капріо
Джерело: LifeStyle 24
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