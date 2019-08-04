Леся Нікітюк підкреслила пишні груди у грайливій фотосесії для журналу

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Леся Нікітюк
Леся Нікітюк / Instagram / @lesia_nikituk

Українська телеведуча Леся Нікітюк знялася для обкладинки журналу "Печерська Асамблея" в неочікуваному образі спокусниці.

Про це Леся повідомила на своїй сторінці в Instagram. На світлині телеведуча позує у відвертій сукні з декоративним пір'ям, яка підкреслила декольте зірки. Доповнили образ Нікітюк блискучі аксесуари та вечірній елегантний макіяж.

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Дуже цікавий журнал "Печерська Асамблея" ну і дівчина теж. Дякую всій команді. Якщо що, я солодкого не їла,
– зазначила знаменитість у підписі.

Шанувальники яскраво відреагували на звабливі знімки Лесі. Серед них ведучий розважальних проектів Слава Дьомін написав: "Ухх! Які набухлі вишні".

"Дуже сексуально", "Нічого зайвого, усе розкішно", "Дуже гарно", – пишуть користувачі у мережі.

Леся Нікітюк
Леся Нікітюк / Instagram / @lesia_nikituk

Леся Нікітюк
Леся Нікітюк / Instagram / @lesia_nikituk

Днями Леся Нікітюк опублікувала не менш провокативне фото у неоновому купальнику з пітоновим принтом бренду Calzedonia та продемонструвала пружні сідниці у ньому.

Леся Нікітюк
Леся Нікітюк / Instagram / @lesia_nikituk

Крім того, телеведуча показала дивакуватий знімок з ферми зі свійськими тваринами, який доповнила цікавим підписом, що спровокував бурхливе обговорення серед підписників.

Всі живі організми поділяються на два види: полігамні (це ті, які сплять з усіма підряд) та моногамні (які сплять тільки з одним партнером). І тільки людина застрягла десь посередині. Може любити одного, а спати з усіма підряд,
– додала Нікітюк.

Леся Нікітюк
Леся Нікітюк / Instagram / @lesia_nikituk

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Леся Нікітюк
Джерело: LifeStyle 24
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