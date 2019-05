Леся Нікітюк похизувалась випадковою зустріччю зі світовою знаменитістю: фото

Телеведуча Леся Нікітюк після завершення співпраці з проектом "Орел и решка" продовжує активно подорожувати світом. Щоразу в мережі вона публікує нові фото своїх захопливих мандрівок, які приголомшують прихильників зірки. А днями телеведуча похизувалась зустріччю з британським музикантом Крейгом Девідом.

За словами Лесі Нікітюк, її зустріч з популярним артистом Крейгом Девідом, який в грудні 2018 року відіграв гучний концерт у Києві, була випадковою. Харизматична телеведуча очікувала на свій рейс в аеропорту Франції – Шарль-де-Голль, коли артист сів поряд з нею в лаундж-зоні.

Спершу Леся Нікітюк не впізнала Крейга Девіда, та коли до нього підійшли десятки людей, щоб зробити фото, вона теж попросила селфі. Знаменитий британець не відмовив українці та залюбки поспілкувався з нею. А от, щоб вивідати ім'я зірки, Леся Нікітюк пішла на хитрість. Вона попросила артиста дати посилання на свій блог, щоб позначити його на фото. Так телеведуча й дізналась, що сидить поряд із Крейгом Девідом.

Друзі, цей відомий чоловік виявився Крейгом Девідом. Якщо ще зустріну Брюса Вілліса, то вже вип'ю. Оце так переліт... Якщо щось Крейг Девід в Терміналі 2F! А я на футбол,

– з гумором розповіла Леся Нікітюк.

У Франції телеведуча не затрималась, а вирушила до Іспанії. Саме там Леся Нікітюк переглянула тренування футбольної команди Сельта, яка вже 4 травня вийде на стадіон проти знаменитого клубу "Барселона".

Хто такий Крейг Девід?

Крейг Ешлі Девід– британський співак і автор пісень. Народився 5 травня 1981 року в Саутгемптоні (Англія). Його батько – гренадець, мати – єврейка. Перші уроки гри на гітарі Девіду дав батько, який сам захоплювався музикою і грав у групі Eboney Rockers. Уже підлітком Крейг почав складати власні пісні, а в 14 років став ді-джеєм на піратській радіостанції і в місцевому клубі.



Перший помітний успіх – перемога на національному конкурсі з композицією "Я готовий". У 2000-му записав сольний альбом "Born To Do It". Перший сингл з цього альбому "Fill Me In" зробив Крейга наймолодшим британським музикантом, який посів перший рядок національного хіт-параду. Один з його великих хітів виконаний у дуеті зі Стінгом "Rise & Fall" (2003, 2 місце в Великобританії).