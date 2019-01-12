Леся Нікітюк показала, як проводить зимовий відпочинок у Карпатах: яскраві фото

Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк відправилася на зимовий відпочинок у Карпати, де вона катається на лижах, відпочиває у спа, позує на фоні засніжених лісів та гір та інше.

Нові фото Леся опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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Нікітюк позує перед камерою телефону в сірих штанях і водолазці у тон, а зверху на ній – лаймова коротка шуба з еко-хутра.

На іншому фото телеведуча стала на лижі і згадала про свою участь у танцювальному шоу "Танці з зірками".

"Якби ви побачили як я катаюсь, ви б теж за мене проголосували. Спустилась вниз, а люди показували мені цифри 10! Може знайти інструктора на прізвище Яма?" – поцікавилася зірка.



Леся Нікітюк / Instagram / @lesia_nikituk



Леся Нікітюк / Instagram / @lesia_nikituk



Леся Нікітюк / Instagram / @lesia_nikituk



Леся Нікітюк / Instagram / @lesia_nikituk