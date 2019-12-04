Лілія Ребрик показала стрункі ноги в ультракороткій сукні: фото

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Лілія Ребрик показала пікантні фото / Instagram / @liliia.rebrik

Телеведуча Лілія Ребрик попри насичений графік роботи та материнство приділяє чималу увагу акторській кар'єрі. Днями зірка побувала у Львові, звідки встигла опублікувати досить пікантні фото.

Знімки в сукні розбурхали мережу, адже прихильники Лілії Ребрик звикли її бачити у стильних костюмах та сукнях, які вона одягає для зйомок телешоу. Відтак останні фото в ультракороткій сукні зробили справжній фурор на інстаграм-сторінці акторки. 

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Перед камерою Лілія Ребрик постала у вбранні білизняного крою, яке було прикрашене мереживом у зоні декольте. Сексуальний образ акторки і телеведучої доповнили взуття на підборах та колготи у сітку. Хвилясте волосся і чорно-білі тони знімку додали ретро-ефекту світлинам. Позувала Лілія Ребрик в різних позах, демонструючи прихильникам розкішну фігуру та стрункі ноги. 

"Атмосферні фото з-за лаштунків театру", – лаконічно написала вона. Мабуть, саме так Лілія Ребрик налаштовувалась на роль. 

Лілія Ребрик у Львові
Лілія Ребрик у Львові / Instagram / @liliia.rebrik

Сексуальний образ Лілії Ребрик
Сексуальний образ Лілії Ребрик / Instagram / @liliia.rebrik

Лілія Ребрик
Лілія Ребрик / Instagram / @liliia.rebrik

Акторка Лілія Ребрик перед спектаклем
Акторка Лілія Ребрик перед спектаклем "Номер 13" / Instagram / @liliia.rebrik ​

Відомо, що імпровізовану фотосесію Лілія Ребрик влаштувала у своїй гримерці. У Львові зірка презентувала комедійний спектакль "Номер 13 або Олінклюзів", який пройшов у місцевому театрі 2 грудня. А от автором пікантної фотосесії виступила знаменита українська акторка Ксенія Вертинська, про що розповіла Лілія Ребрик у дописі. 

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Автор: Надія Біленко
Теги: Новини України LifeStyle Новини LifeStyle Еротика Лілія Ребрик
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